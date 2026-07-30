A Justiça de Birigui recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e transformou em réus Robson Gudaitis Ferro Júnior e Jean Panegossi Cebinel, acusados pelos crimes de tortura praticada por agente público e abuso de autoridade. A decisão representa o início da ação penal que apura a suposta violência cometida contra uma mulher detida pela Guarda Municipal em março de 2025.
Segundo a acusação, a vítima foi levada até o Cemitério da Consolação, onde teria sido agredida física e psicologicamente para revelar o paradeiro do namorado, apontado como suspeito de furtar uma motocicleta dias antes.
Como Robson Gudaitis Ferro Júnior ainda integra a Guarda Municipal de Birigui, a Justiça determinou seu afastamento imediato das funções. Além disso, foi suspenso qualquer porte de arma de fogo em seu nome, inclusive particular, e determinado o recolhimento da arma funcional, da carteira de identificação e do distintivo.
Já Jean Panegossi Cebinel não faz mais parte da corporação. Conforme consta no processo, ele pediu exoneração do cargo e atualmente reside em outro estado.
Medidas cautelares
Os dois réus também deverão cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Eles estão proibidos de manter contato, direta ou indiretamente, com a vítima e com todas as testemunhas arroladas no processo, por qualquer meio de comunicação.
A decisão prevê ainda que o eventual descumprimento dessas determinações poderá resultar na decretação da prisão preventiva dos acusados.
O pedido do Ministério Público para a perda definitiva do cargo público e a proibição de exercer função pública não foi analisado neste momento. O juiz entendeu que essa medida somente poderá ser apreciada em caso de eventual condenação, ao final do processo.
Supostas agressões
De acordo com as investigações, a mulher foi abordada e detida durante a madrugada de 21 de março de 2025, suspeita de envolvimento no furto de uma motocicleta ocorrido três dias antes. O principal investigado, no entanto, seria o namorado dela, que não havia sido localizado.
A Polícia Civil apurou que, em vez de ser conduzida imediatamente à delegacia, a mulher foi levada ao Cemitério da Consolação. Testemunhas que trabalhavam no local, entre elas um coveiro e um vigilante, relataram que os guardas utilizaram as dependências do cemitério naquela madrugada, onde os fatos teriam acontecido.
A investigação, conduzida pelo delegado Eduardo Lima de Paula, aponta que a vítima sofreu diversas agressões, principalmente na região do tórax e do abdômen, além de ameaças de morte para que informasse onde o companheiro estava e confessasse participação no furto.
Quando foi apresentada no plantão policial, os guardas informaram que ela portava uma faca e teria admitido estar com o namorado durante o furto, afirmando ainda que a motocicleta havia sido vendida em Araçatuba.
Atendimento médico
Ao chegar à delegacia, a mulher apresentava fortes dores, sangramentos e acabou caindo logo após desembarcar da viatura. Diante do quadro clínico, ela foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu sob cuidados médicos com suspeita de fratura em uma costela, sem condições de prestar depoimento naquele momento.
Posteriormente, quando foi ouvida pela Polícia Civil, afirmou que havia sido algemada com as mãos para trás, levada ao cemitério e agredida por guardas municipais com socos e chutes, além de sofrer ameaças constantes de morte.
Profissionais da saúde que prestaram atendimento confirmaram à investigação que a paciente precisou ser estabilizada e permaneceu internada devido à gravidade das lesões. Exames apontaram traumas internos compatíveis com agressões, enquanto o laudo do Instituto Médico Legal registrou equimoses, escoriações e lesões na região abdominal e torácica.
Policiais civis que estavam de plantão também relataram que a mulher chegou em estado de extremo abalo emocional, debilitada e com sangramentos urinário e gastrointestinal.
Outro ponto destacado na investigação é que a delegada de plantão determinou, às 3h12 daquela madrugada, a liberação da mulher por entender que não havia situação de flagrante, já que o furto investigado havia ocorrido dias antes.
Apesar da determinação, segundo o inquérito, a vítima permaneceu sob custódia dos guardas municipais até as 4h56, quando finalmente foi apresentada à delegacia já com sinais evidentes de sofrimento físico.
Defesa
Durante os depoimentos prestados no inquérito, os dois acusados negaram qualquer agressão. Eles sustentaram que os ferimentos apresentados pela mulher teriam sido causados enquanto ela tentava fugir, pulando muros com cercas de concertina antes de ser abordada.
Também afirmaram que ela foi algemada apenas para evitar uma nova fuga, alegaram que a suspeita recusou atendimento médico e disseram que o mal-estar apresentado na delegacia ocorreu de forma espontânea.
Prefeitura
Em nota, a Prefeitura de Birigui informou que tomou conhecimento da decisão judicial por meios não oficiais e que, até o momento, o Comando da Guarda Municipal não havia sido formalmente intimado.
Segundo a administração municipal, assim que houver a comunicação oficial, todas as determinações judiciais serão analisadas e cumpridas integralmente.
O município ressaltou ainda que, por se tratar de um processo que tramita sob segredo de Justiça, não irá comentar o mérito da ação, em respeito ao devido processo legal e ao princípio da presunção de inocência.
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