A Justiça de Birigui recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público e transformou em réus Robson Gudaitis Ferro Júnior e Jean Panegossi Cebinel, acusados pelos crimes de tortura praticada por agente público e abuso de autoridade. A decisão representa o início da ação penal que apura a suposta violência cometida contra uma mulher detida pela Guarda Municipal em março de 2025.

Segundo a acusação, a vítima foi levada até o Cemitério da Consolação, onde teria sido agredida física e psicologicamente para revelar o paradeiro do namorado, apontado como suspeito de furtar uma motocicleta dias antes.

Como Robson Gudaitis Ferro Júnior ainda integra a Guarda Municipal de Birigui, a Justiça determinou seu afastamento imediato das funções. Além disso, foi suspenso qualquer porte de arma de fogo em seu nome, inclusive particular, e determinado o recolhimento da arma funcional, da carteira de identificação e do distintivo.