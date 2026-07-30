A Justiça de Mirandópolis já condenou nove réus denunciados na Operação Laços de Família, investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) contra um esquema de tráfico de drogas ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Somadas, as penas ultrapassam 90 anos de prisão, todas em regime inicial fechado.

Na primeira sentença, foram condenados Sidney de Arimatéia de Sousa Barroso, Joel Araújo Lima Junior e Jeferson Ricardo Miranda, cada um a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.633 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento prevista na Lei de Drogas em razão da atuação relacionada ao sistema prisional.

Na segunda decisão, o juiz Arthur Paku Ottolini Balbani condenou Ângelo dos Santos Bento Medeiros, Diovane Alex Sandro da Silva Moraes, Fernando Correa dos Santos, Jonathan Lúcio Ferreira Brito, Rudney Vinicius Ferreira e Mariana Maia de Martini. Ângelo, Diovane, Fernando e Jonathan receberam penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão; Rudney foi condenado a 11 anos, 6 meses e 7 dias; e Mariana a 9 anos e 4 meses de reclusão, além das respectivas penas de multa.