Um homem de 37 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca ao tentar separar uma briga em Guararapes. A vítima chegou à Santa Casa da cidade com a faca cravada no braço direito e precisou passar por procedimento cirúrgico para a retirada da lâmina.
Segundo o registro, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal na unidade de saúde. No local, a vítima relatou que, por volta das 4h30, uma discussão motivada por ciúmes teve início nas proximidades da Rua Dom Pedro II. Ao tentar intervir para separar o casal, ela acabou sendo atingida por um golpe de faca desferido por um homem.
Ainda conforme o registro policial, um popular socorreu o ferido até a Santa Casa de Guararapes. A equipe médica constatou que a faca permanecia encravada no braço direito, sendo necessária a realização de cirurgia para a retirada do objeto. Por isso, o paciente teve de ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba.
Após o atendimento, policiais realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado. A ocorrência foi inicialmente registrada como lesão corporal.
Faca foi entregue à Polícia Civil
Na quarta-feira (29), a chefe de seção da Santa Casa de Araçatuba compareceu ao plantão policial para entregar a parte da faca retirada do corpo da vítima durante o procedimento cirúrgico. O objeto foi apreendido e encaminhado para exame pericial.
De acordo com o boletim, a vítima já havia recebido alta médica. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guararapes.
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