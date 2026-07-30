Um homem de 37 anos ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca ao tentar separar uma briga em Guararapes. A vítima chegou à Santa Casa da cidade com a faca cravada no braço direito e precisou passar por procedimento cirúrgico para a retirada da lâmina.

Segundo o registro, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal na unidade de saúde. No local, a vítima relatou que, por volta das 4h30, uma discussão motivada por ciúmes teve início nas proximidades da Rua Dom Pedro II. Ao tentar intervir para separar o casal, ela acabou sendo atingida por um golpe de faca desferido por um homem.

Ainda conforme o registro policial, um popular socorreu o ferido até a Santa Casa de Guararapes. A equipe médica constatou que a faca permanecia encravada no braço direito, sendo necessária a realização de cirurgia para a retirada do objeto. Por isso, o paciente teve de ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba.