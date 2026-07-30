Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (29) por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no bairro Atlântico, em Araçatuba. A prisão foi realizada por policiais da Força Tática durante patrulhamento de rotina.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe patrulhava a região quando avistou quatro pessoas em frente a uma residência na Rua Lourenço dos Santos. Um dos homens aparentava estar com um volume na cintura e, ao notar a aproximação da viatura, correu para o interior do imóvel pelos fundos. Logo em seguida, retornou à frente da casa, onde foi abordado juntamente com os demais.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, o suspeito admitiu aos policiais que havia dispensado um objeto antes da abordagem. Em buscas no quintal da residência, os militares localizaram um revólver Taurus calibre .32, com capacidade para seis disparos, desmuniciado.