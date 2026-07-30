Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (29) por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no bairro Atlântico, em Araçatuba. A prisão foi realizada por policiais da Força Tática durante patrulhamento de rotina.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe patrulhava a região quando avistou quatro pessoas em frente a uma residência na Rua Lourenço dos Santos. Um dos homens aparentava estar com um volume na cintura e, ao notar a aproximação da viatura, correu para o interior do imóvel pelos fundos. Logo em seguida, retornou à frente da casa, onde foi abordado juntamente com os demais.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, o suspeito admitiu aos policiais que havia dispensado um objeto antes da abordagem. Em buscas no quintal da residência, os militares localizaram um revólver Taurus calibre .32, com capacidade para seis disparos, desmuniciado.
Aos policiais, o homem afirmou que havia comprado a arma de uma pessoa desconhecida e alegou que a mantinha para proteção, pois trabalha como construtor e costuma lidar com dinheiro em espécie. Ele disse ainda que não possuía munições.
Prisão mantida
O caso foi apresentado no Plantão da Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde o delegado Régis Cornelius Celeghini Silveira ratificou a prisão em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Também foi determinada a realização de perícia para verificar a eficiência da arma apreendida.
De acordo com o despacho da autoridade policial, o investigado já possui condenação anterior por tráfico de drogas, cumpria medidas cautelares e também registra histórico relacionado à Lei Maria da Penha. Diante desse cenário, o delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, entendendo que estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.