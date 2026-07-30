O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Federal realizaram, nesta quarta-feira (29), na região noroeste, a Operação Conexão para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração do jogo do bicho e do vídeo bingo no Rio de Janeiro.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto.

Segundo a investigação, o grupo utilizaria máquinas de cartão instaladas em bancas de apostas, empresas de fachada e saques fracionados em dinheiro para ocultar a origem dos recursos obtidos com jogos ilegais.