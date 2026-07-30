O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Federal realizaram, nesta quarta-feira (29), na região noroeste, a Operação Conexão para desarticular um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração do jogo do bicho e do vídeo bingo no Rio de Janeiro.
Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de São José do Rio Preto.
Segundo a investigação, o grupo utilizaria máquinas de cartão instaladas em bancas de apostas, empresas de fachada e saques fracionados em dinheiro para ocultar a origem dos recursos obtidos com jogos ilegais.
Os investigadores afirmam que as contas analisadas movimentaram aproximadamente R$ 2 bilhões entre janeiro de 2019 e março de 2026. Desse total, cerca de R$ 100 milhões teriam sido retirados em espécie.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros de 18 pessoas físicas e jurídicas. As medidas incluem indisponibilidade de contas bancárias, criptoativos, veículos e outros patrimônios, até o limite estimado de R$ 2 bilhões.
De acordo com o MP, a operação recebeu o nome de "Conexão" por causa da ligação entre a arrecadação do dinheiro proveniente do jogo ilegal no Rio de Janeiro e sua suposta lavagem em São José do Rio Preto, onde os recursos teriam sido investidos principalmente no setor da construção civil.
As investigações continuam e os envolvidos poderão responder, em tese, pelos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.