30 de julho de 2026
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BIRIGUI

Manutenção pode afetar abastecimento na região do Colinas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência Brasil
Serviço será realizado nesta quinta e moradores devem economizar água
Serviço será realizado nesta quinta e moradores devem economizar água

Moradores dos bairros Colinas I e Colinas II devem ficar atentos ao abastecimento de água nesta quinta-feira (30). A Prefeitura de Birigui realizará uma manutenção programada no reservatório que atende a região, com início previsto para as 7h.

A intervenção faz parte do cronograma de manutenção preventiva e corretiva do sistema de abastecimento e tem como objetivo garantir o funcionamento adequado dos equipamentos responsáveis pela distribuição de água.

Durante a execução dos trabalhos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta que os moradores utilizem água de forma consciente para evitar transtornos.

A previsão é de que o serviço seja concluído por volta das 12h. Imóveis que possuem caixa d'água dimensionada conforme as normas técnicas devem manter o abastecimento normalmente durante o período da manutenção.

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