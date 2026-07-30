Moradores dos bairros Colinas I e Colinas II devem ficar atentos ao abastecimento de água nesta quinta-feira (30). A Prefeitura de Birigui realizará uma manutenção programada no reservatório que atende a região, com início previsto para as 7h.

A intervenção faz parte do cronograma de manutenção preventiva e corretiva do sistema de abastecimento e tem como objetivo garantir o funcionamento adequado dos equipamentos responsáveis pela distribuição de água.

Durante a execução dos trabalhos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente orienta que os moradores utilizem água de forma consciente para evitar transtornos.