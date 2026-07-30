Empreendedores de Castilho e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio terão acesso a atendimento gratuito do Sebrae Móvel entre os dias 4 e 6 de agosto. A unidade itinerante ficará instalada na Praça da Matriz, no Centro, das 10h às 15h, oferecendo orientação individual para empresários e futuros empreendedores.
Durante o atendimento, especialistas do Sebrae-SP prestarão consultorias sobre abertura de empresas, formalização e regularização de Microempreendedor Individual (MEI), emissão de boletos, declaração anual, gestão financeira, formação de preços, marketing, vendas e planejamento empresarial.
Além de esclarecer dúvidas de quem já possui um negócio, a equipe também atenderá pessoas que ainda estão na fase de planejamento e buscam orientação sobre como transformar uma ideia em empreendimento.
O atendimento será feito em uma unidade equipada para receber o público e oferecer consultorias personalizadas conforme a realidade de cada empresa ou projeto.
Mesmo após a passagem do Sebrae Móvel, os empreendedores poderão continuar utilizando os serviços do Sebrae Aqui de Castilho, que funciona na Rua José Manoel de Angelo, 815, no Centro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.
O Sebrae Móvel atenderá nos dias 4, 5 e 6 de agosto, das 10h às 15h, na Praça da Matriz, região central de Castilho.
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