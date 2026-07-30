Empreendedores de Castilho e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio terão acesso a atendimento gratuito do Sebrae Móvel entre os dias 4 e 6 de agosto. A unidade itinerante ficará instalada na Praça da Matriz, no Centro, das 10h às 15h, oferecendo orientação individual para empresários e futuros empreendedores.

Durante o atendimento, especialistas do Sebrae-SP prestarão consultorias sobre abertura de empresas, formalização e regularização de Microempreendedor Individual (MEI), emissão de boletos, declaração anual, gestão financeira, formação de preços, marketing, vendas e planejamento empresarial.

Além de esclarecer dúvidas de quem já possui um negócio, a equipe também atenderá pessoas que ainda estão na fase de planejamento e buscam orientação sobre como transformar uma ideia em empreendimento.