Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar Ambiental em Promissão, na terça-feira (29). A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informar que o suspeito utilizaria armamentos para caçar animais silvestres na região.
Durante as diligências, os policiais localizaram o morador, que confirmou possuir uma espingarda calibre 32 guardada em sua propriedade rural. Segundo ele, a arma teria pertencido ao avô e posteriormente ao pai, sem qualquer documentação de registro.
Ao acompanhar a equipe até o sítio, o homem também apresentou um revólver calibre 22, além de diversas munições e um coldre.
Na vistoria, foram apreendidos uma espingarda calibre 32, um revólver calibre 22 da marca Taurus, munições de ambos os calibres, cartuchos deflagrados e um coldre de couro.
A consulta realizada pela Polícia Militar apontou que o suspeito não possuía antecedentes criminais. Já o revólver estava registrado em nome de outra pessoa, embora não houvesse registro de furto ou roubo.
O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Promissão, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme o Estatuto do Desarmamento. Após ser ouvido, ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade.
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