Um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar Ambiental em Promissão, na terça-feira (29). A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informar que o suspeito utilizaria armamentos para caçar animais silvestres na região.

Durante as diligências, os policiais localizaram o morador, que confirmou possuir uma espingarda calibre 32 guardada em sua propriedade rural. Segundo ele, a arma teria pertencido ao avô e posteriormente ao pai, sem qualquer documentação de registro.

Ao acompanhar a equipe até o sítio, o homem também apresentou um revólver calibre 22, além de diversas munições e um coldre.