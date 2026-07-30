Cerca de 130 profissionais que atuam na rede de assistência social participaram, na última semana, de uma capacitação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), em Araçatuba. A iniciativa faz parte do projeto "Com Vivências", que percorre diversas regiões paulistas com oficinas voltadas ao aperfeiçoamento das equipes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
A atividade foi direcionada a trabalhadores dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de outros serviços da proteção social básica. Durante dois dias, os participantes realizaram atividades práticas e discutiram metodologias para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.
Segundo a SEDS, a proposta é ampliar as ferramentas utilizadas pelos profissionais no trabalho em grupo, sem substituir as práticas já adotadas pelos municípios. As oficinas incluem dinâmicas de integração, técnicas de acolhimento e estratégias para fortalecer o vínculo entre os serviços socioassistenciais e a população atendida.
O projeto está na segunda etapa e já passou por diversas regiões do Estado. Desde o início das capacitações, no fim de março, aproximadamente 900 profissionais participaram das atividades. A expectativa da secretaria é alcançar cerca de 1.650 trabalhadores até setembro.
Além das oficinas, a iniciativa prevê a elaboração de duas cartilhas. Uma delas será destinada às famílias atendidas pelos CRAS, reunindo informações sobre direitos e serviços disponíveis. A outra será voltada aos profissionais do SUAS, com sugestões de metodologias e estratégias para atividades coletivas.
As oficinas são desenvolvidas em parceria com a equipe do projeto Manual em Família, responsável pela condução das atividades práticas. A metodologia utiliza recursos como dinâmicas, vivências e técnicas participativas para estimular novas formas de atendimento e fortalecer o trabalho desenvolvido pelas equipes da assistência social.
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