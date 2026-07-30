Cerca de 130 profissionais que atuam na rede de assistência social participaram, na última semana, de uma capacitação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS), em Araçatuba. A iniciativa faz parte do projeto "Com Vivências", que percorre diversas regiões paulistas com oficinas voltadas ao aperfeiçoamento das equipes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A atividade foi direcionada a trabalhadores dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de outros serviços da proteção social básica. Durante dois dias, os participantes realizaram atividades práticas e discutiram metodologias para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo a SEDS, a proposta é ampliar as ferramentas utilizadas pelos profissionais no trabalho em grupo, sem substituir as práticas já adotadas pelos municípios. As oficinas incluem dinâmicas de integração, técnicas de acolhimento e estratégias para fortalecer o vínculo entre os serviços socioassistenciais e a população atendida.