A Paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa, em Araçatuba, se prepara para receber milhares de fiéis durante mais uma edição do tradicional Cerco de Jericó, que será realizado entre os dias 2 e 8 de agosto. Com o tema "A Chave que Abre as Portas do Coração", o encontro promete proporcionar uma intensa experiência de fé, oração e renovação espiritual, mantendo a igreja aberta 24 horas por dia durante toda a semana.
Inspirado na passagem bíblica em que as muralhas de Jericó caíram pela força da fé e da oração, o evento convida os participantes a entregarem suas intenções a Deus, buscando graças, cura, libertação, fortalecimento das famílias e superação das dificuldades da vida.
Ao longo dos sete dias, a programação contará com a participação de 21 sacerdotes de diversas cidades da Diocese de Araçatuba, que irão presidir as celebrações eucarísticas. Todos os dias haverá a oração do Santo Terço, seguida da Santa Missa em três horários: 6h30, 15h e 20h, oferecendo aos fiéis diversas oportunidades para participar das celebrações.
A abertura do Cerco de Jericó acontece no sábado, 2 de agosto, com a Santa Missa às 19h30, presidida pelo pároco Padre Orivaldo, marcando o início da semana de oração ininterrupta.
A programação seguirá com a presença de sacerdotes convidados durante todos os dias:
- 3 de agosto (segunda-feira): Padre Lucas (Araçatuba), Padre Luigi (Campo Grande-MS) e Padre Patrick (Mirandópolis);
- 4 de agosto (terça-feira): Padre Igor (Birigui), Padre José Maria (Araçatuba) e Padre Luiz Henrique (Piacatu);
- 5 de agosto (quarta-feira): Padre Wanderley (Guararapes), Padre Sebastião (Santópolis do Aguapeí) e Padre Rodolfo (Pereirópolis);
- 6 de agosto (quinta-feira): Padre Paulo Vendrame (Araçatuba), Padre Geraldo (Araçatuba) e Padre Jesus (Promissão);
- 7 de agosto (sexta-feira): Padre Carlos Rogério (Guaraçaí), Padre Orlando (Mirandópolis) e Padre Rodrigo (São José do Rio Preto);
- 8 de agosto (sábado): encerramento com missas presididas por Dom Sergio, bispo da Diocese de Araçatuba, às 7h, e pelo Padre Orivaldo, às 18h.
Além das celebrações, haverá plantão de acolhimento e informações, diariamente, na Praça de Alimentação da paróquia, oferecendo suporte aos peregrinos e visitantes durante todo o evento.
A Paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa está localizada na Rua Mato Grosso, nº 416, Vila Mendonça, em Araçatuba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3623-6779.
Para o pároco, Padre Orivaldo, o Cerco de Jericó é um convite para que as pessoas renovem sua confiança em Deus e experimentem o poder da oração.
"Quero convidar cada família de Araçatuba e de toda a nossa região para viver conosco este tempo especial de graça. Durante sete dias e sete noites, nossa igreja permanecerá de portas abertas para acolher todos aqueles que desejam rezar, agradecer, pedir ou simplesmente estar diante de Jesus. O Cerco de Jericó é uma oportunidade de deixar que Deus abra as portas do nosso coração, derrube as muralhas que nos afastam da paz e renove nossa esperança. Venham participar conosco. Deus continua realizando milagres na vida daqueles que confiam em Seu amor", convidou o sacerdote.
A expectativa da organização é reunir fiéis de Araçatuba e de toda a região em uma semana marcada pela espiritualidade, pela comunhão e pela certeza de que a oração continua sendo um caminho de transformação para milhares de pessoas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.