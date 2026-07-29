A Paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa, em Araçatuba, se prepara para receber milhares de fiéis durante mais uma edição do tradicional Cerco de Jericó, que será realizado entre os dias 2 e 8 de agosto. Com o tema "A Chave que Abre as Portas do Coração", o encontro promete proporcionar uma intensa experiência de fé, oração e renovação espiritual, mantendo a igreja aberta 24 horas por dia durante toda a semana.

Inspirado na passagem bíblica em que as muralhas de Jericó caíram pela força da fé e da oração, o evento convida os participantes a entregarem suas intenções a Deus, buscando graças, cura, libertação, fortalecimento das famílias e superação das dificuldades da vida.

Ao longo dos sete dias, a programação contará com a participação de 21 sacerdotes de diversas cidades da Diocese de Araçatuba, que irão presidir as celebrações eucarísticas. Todos os dias haverá a oração do Santo Terço, seguida da Santa Missa em três horários: 6h30, 15h e 20h, oferecendo aos fiéis diversas oportunidades para participar das celebrações.