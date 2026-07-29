A força da solidariedade e da fé escreveu um novo capítulo na vida de uma família de Araçatuba que havia perdido tudo em um incêndio. No último domingo (26), exatamente às 15h, horário conhecido pelos católicos como a Hora da Misericórdia, a Paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa realizou a entrega oficial da nova residência construída para acolher novamente a família, devolvendo não apenas um teto, mas também a esperança de um novo começo.

A cerimônia aconteceu na Rua Minas Gerais, nº 170, no Bairro Rural Engenheiro Taveira, local onde o imóvel foi reconstruído graças à união da comunidade, motivada pela Missão Jovem Diocesana e inspirada pela Campanha da Fraternidade, que neste ano tem como tema a moradia digna.

O projeto foi coordenado pelo pároco, padre Orivaldo, que destacou que a iniciativa representa o verdadeiro sentido do Evangelho vivido na prática.