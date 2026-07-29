A força da solidariedade e da fé escreveu um novo capítulo na vida de uma família de Araçatuba que havia perdido tudo em um incêndio. No último domingo (26), exatamente às 15h, horário conhecido pelos católicos como a Hora da Misericórdia, a Paróquia Senhor Bom Jesus da Lapa realizou a entrega oficial da nova residência construída para acolher novamente a família, devolvendo não apenas um teto, mas também a esperança de um novo começo.
A cerimônia aconteceu na Rua Minas Gerais, nº 170, no Bairro Rural Engenheiro Taveira, local onde o imóvel foi reconstruído graças à união da comunidade, motivada pela Missão Jovem Diocesana e inspirada pela Campanha da Fraternidade, que neste ano tem como tema a moradia digna.
O projeto foi coordenado pelo pároco, padre Orivaldo, que destacou que a iniciativa representa o verdadeiro sentido do Evangelho vivido na prática.
"Hoje não entregamos apenas uma casa. Entregamos dignidade, esperança e a certeza de que ninguém caminha sozinho. Quando a comunidade se une pela caridade, Deus transforma a dor em recomeço e faz nascer novamente a esperança no coração das pessoas.", afirmou o sacerdote durante a celebração.
O momento reuniu cerca de 130 jovens missionários da Missão Jovem Diocesana de diversas paróquias do território da Diocese de Araçatuba, além de moradores da comunidade de Taveira. Também participaram da celebração o bispo diocesano, Dom Sergio, e o assessor diocesano, padre Luiz Henrique.
Em clima de profunda emoção, a entrega das chaves simbolizou muito mais do que a conclusão de uma obra. Representou a reconstrução de sonhos interrompidos pela tragédia e reafirmou o compromisso da Igreja Católica com a promoção da dignidade humana por meio de ações concretas de solidariedade.
Entre lágrimas, abraços e orações, a família voltou a sorrir ao entrar na nova residência. O gesto coletivo demonstrou que a força da caridade é capaz de transformar vidas, mostrando que, mesmo depois da dor, a esperança sempre pode encontrar um novo lar.
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