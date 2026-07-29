O homem, de 50 anos, preso em flagrante por suspeita de estuprar uma acompanhante em um motel de Araçatuba foi colocado em liberdade nesta quarta-feira (29), após passar por audiência de custódia. A Justiça decidiu que ele responderá ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares que forem fixadas no andamento da ação.

A prisão havia ocorrido na noite de terça-feira (28), após a vítima procurar a Polícia Militar e denunciar ter sido violentada durante um programa em um motel da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que foi contratada por meio de uma plataforma de acompanhantes e acertou um programa no valor de R$ 400, pago antecipadamente via Pix. Ela informou que se encontrou com o cliente em um motel de Araçatuba.