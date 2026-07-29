A morte de dois pacientes que aguardavam transferência para hospitais de maior complexidade reacendeu a discussão sobre a falta de leitos na rede pública de saúde de Araçatuba. Nesta quarta-feira (29), a Prefeitura divulgou uma nota oficial informando que notificará a Organização Social (OS) responsável pela gestão do Pronto-socorro Municipal (PSM) e reforçará junto ao Governo do Estado o pedido de ampliação de vagas hospitalares.

O posicionamento foi divulgado após a repercussão da morte de Luciano Alex Pereira, de 51 anos. Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde tomou conhecimento do óbito exclusivamente por meio da imprensa e não havia recebido, até então, qualquer comunicação formal da Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE), responsável pela administração do PSM.

Diante da situação, a Secretaria informou que solicitou esclarecimentos imediatos à OS, iniciou um levantamento técnico sobre o caso e determinou a atuação da Procuradoria-Geral do Município para avaliar as providências cabíveis. A AFNE também será formalmente notificada para prestar informações e cumprir os deveres previstos no contrato de gestão.