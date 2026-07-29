A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria que deve provocar mudanças nas condições do tempo entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). Araçatuba e toda a região noroeste do Estado estão na faixa laranja do mapa meteorológico, classificação que indica estado de alerta para ventos fortes e condições climáticas que exigem atenção da população.

De acordo com a previsão, a região poderá registrar rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h, principalmente até o fim da quinta-feira. Além disso, a chegada de uma massa de ar seco deve reduzir a umidade relativa do ar para índices inferiores a 30%, abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Riscos

Segundo a Defesa Civil, a combinação de ventos intensos, baixa umidade e possibilidade de chuvas isoladas aumenta o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana.