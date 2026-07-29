29 de julho de 2026
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ALERTA

Defesa Civil alerta para ventos de até 90 km/h e baixa umidade

Por Vitor Moretti/Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Em Araçatuba, a Defesa Civil informou que está atuando em conjunto com as secretarias municipais, especialmente as de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, para atender possíveis ocorrências
Em Araçatuba, a Defesa Civil informou que está atuando em conjunto com as secretarias municipais, especialmente as de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, para atender possíveis ocorrências

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria que deve provocar mudanças nas condições do tempo entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). Araçatuba e toda a região noroeste do Estado estão na faixa laranja do mapa meteorológico, classificação que indica estado de alerta para ventos fortes e condições climáticas que exigem atenção da população.

De acordo com a previsão, a região poderá registrar rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h, principalmente até o fim da quinta-feira. Além disso, a chegada de uma massa de ar seco deve reduzir a umidade relativa do ar para índices inferiores a 30%, abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Riscos

Segundo a Defesa Civil, a combinação de ventos intensos, baixa umidade e possibilidade de chuvas isoladas aumenta o risco de queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana.

Em Araçatuba, a Defesa Civil informou que está atuando em conjunto com as secretarias municipais, especialmente as de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, para atender possíveis ocorrências. Uma reunião realizada na terça-feira (28) definiu ações preventivas e alinhou os protocolos de resposta.

No âmbito estadual, a Defesa Civil ativará o Gabinete de Crise, em São Paulo, para intensificar o monitoramento das condições meteorológicas e agilizar o atendimento em parceria com os municípios e concessionárias de energia.

O coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo, explicou que a mobilização antecipada das equipes busca garantir rapidez na resposta caso ocorram emergências durante a passagem da frente fria. Ele ressalta que a classificação laranja não significa, necessariamente, que eventos graves irão ocorrer, mas indica condições favoráveis para fenômenos que podem provocar transtornos.

Orientações

A Defesa Civil recomenda que a população evite permanecer sob árvores durante as rajadas de vento e não estacione veículos em locais arborizados. Também é importante manter distância de estruturas metálicas, coberturas frágeis, placas e outdoors.

Objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados. Em caso de tempestades com raios, a orientação é procurar abrigo em local seguro e evitar permanecer em áreas abertas até que as condições climáticas se normalizem.

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