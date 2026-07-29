Um homem de 33 anos, investigado por possível participação no homicídio de Francinaldo Batista Ferreira, de 43 anos, apresentou-se espontaneamente nesta quarta-feira (29) na Delegacia de Polícia de Birigui para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ele compareceu acompanhado dos advogados Rodrigo Mendes Delgado e Elisângela Carneiro Ferraresi.

Conforme apurado pela reportagem da Folha da Região, o investigado atua como chefe de obras na capital paulista e é amigo de infância da mulher investigada também no curso das investigações. Os dois se conhecem desde crianças, estudaram juntos e mantiveram amizade ao longo dos anos.

Em depoimento, o investigado apresentou sua versão dos fatos e admitiu ter participado dos acontecimentos que culminaram na morte de Francinaldo, sustentando, contudo, que as circunstâncias de sua atuação serão devidamente esclarecidas no decorrer da investigação e, oportunamente, perante o Poder Judiciário.