29 de julho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Amigo da viúva presta depoimento sobre caso Francinaldo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan/FR
Acusado chegando na delegacia, acompanhado dos advogados
Acusado chegando na delegacia, acompanhado dos advogados

Um homem de 33 anos, investigado por possível participação no homicídio de Francinaldo Batista Ferreira, de 43 anos, apresentou-se espontaneamente nesta quarta-feira (29) na Delegacia de Polícia de Birigui para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ele compareceu acompanhado dos advogados Rodrigo Mendes Delgado e Elisângela Carneiro Ferraresi.

Conforme apurado pela reportagem da Folha da Região, o investigado atua como chefe de obras na capital paulista e é amigo de infância da mulher investigada também no curso das investigações. Os dois se conhecem desde crianças, estudaram juntos e mantiveram amizade ao longo dos anos.

Em depoimento, o investigado apresentou sua versão dos fatos e admitiu ter participado dos acontecimentos que culminaram na morte de Francinaldo, sustentando, contudo, que as circunstâncias de sua atuação serão devidamente esclarecidas no decorrer da investigação e, oportunamente, perante o Poder Judiciário.

Segundo a versão apresentada, ele havia se deslocado de São Paulo para Birigui após a amiga relatar que sofria sucessivas agressões do companheiro e manifestar a intenção de deixar a cidade para recomeçar a vida na capital paulista.

Os detalhes do depoimento não serão divulgados neste momento, em respeito ao sigilo das investigações, às famílias envolvidas e ao devido processo legal. A versão apresentada pelo investigado será confrontada pela Polícia Civil com os laudos periciais, depoimentos e demais elementos de prova produzidos no inquérito.

Segundo os advogados, ele tem direito de responder ao processo em liberdade enquanto as circunstâncias do crime e a eventual participação de cada envolvido continuam sendo apuradas.

Investigação

O homicídio de Francinaldo Batista Ferreira segue sendo investigado pela Polícia Civil de Birigui. As diligências continuam para esclarecer a dinâmica dos fatos, a motivação do crime e a eventual participação de outras pessoas. A versão apresentada pelo investigado será analisada em conjunto com os demais elementos probatórios reunidos no inquérito.

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