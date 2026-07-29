Um homem de 33 anos, investigado por possível participação no homicídio de Francinaldo Batista Ferreira, de 43 anos, apresentou-se espontaneamente nesta quarta-feira (29) na Delegacia de Polícia de Birigui para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ele compareceu acompanhado dos advogados Rodrigo Mendes Delgado e Elisângela Carneiro Ferraresi.
Conforme apurado pela reportagem da Folha da Região, o investigado atua como chefe de obras na capital paulista e é amigo de infância da mulher investigada também no curso das investigações. Os dois se conhecem desde crianças, estudaram juntos e mantiveram amizade ao longo dos anos.
Em depoimento, o investigado apresentou sua versão dos fatos e admitiu ter participado dos acontecimentos que culminaram na morte de Francinaldo, sustentando, contudo, que as circunstâncias de sua atuação serão devidamente esclarecidas no decorrer da investigação e, oportunamente, perante o Poder Judiciário.
Segundo a versão apresentada, ele havia se deslocado de São Paulo para Birigui após a amiga relatar que sofria sucessivas agressões do companheiro e manifestar a intenção de deixar a cidade para recomeçar a vida na capital paulista.
Os detalhes do depoimento não serão divulgados neste momento, em respeito ao sigilo das investigações, às famílias envolvidas e ao devido processo legal. A versão apresentada pelo investigado será confrontada pela Polícia Civil com os laudos periciais, depoimentos e demais elementos de prova produzidos no inquérito.
Segundo os advogados, ele tem direito de responder ao processo em liberdade enquanto as circunstâncias do crime e a eventual participação de cada envolvido continuam sendo apuradas.
Investigação
O homicídio de Francinaldo Batista Ferreira segue sendo investigado pela Polícia Civil de Birigui. As diligências continuam para esclarecer a dinâmica dos fatos, a motivação do crime e a eventual participação de outras pessoas. A versão apresentada pelo investigado será analisada em conjunto com os demais elementos probatórios reunidos no inquérito.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.