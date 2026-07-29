Um homem foi preso pela Polícia Militar na terça-feira (28), em Araçatuba, suspeito de cometer o crime de estupro contra uma mulher que havia marcado um encontro por meio de um site de acompanhantes.
De acordo com a polícia, a vítima informou que encontrou o investigado em um motel na rua Marechal Hermes da Fonseca, bairro Jardim do Prado, em Araçatuba. Antes do encontro, ela teria deixado claro que manteria relações sexuais apenas com o uso de preservativo.
Ainda segundo o relato prestado à polícia, o homem não aceitou a condição e, diante da recusa da mulher, passou a agir com violência física, obrigando a vítima a manter relação sexual sem seu consentimento.
Após o crime, a vítima acionou a Polícia Militar. Ela foi encontrada pelos policiais em outro ponto, já fora do estabelecimento.
Com as informações repassadas pela vítima, equipes iniciaram diligências e localizaram o suspeito. Ele foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
Após o registro da ocorrência, o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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