Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de terça-feira (28), durante uma fiscalização realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.
A abordagem ocorreu por volta das 18h10, no km 538 da rodovia, durante a Operação Impacto/Fronteira. Os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária vistoriaram um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e Brasília (DF).
Durante a inspeção, a equipe localizou na bagagem de um passageiro, que ocupava a poltrona 22, 16 tabletes de maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 11,511 quilos.
Segundo a Polícia Rodoviária, o suspeito não possuía antecedentes criminais. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada.
A droga foi apreendida e, após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Conforme estimativa da corporação, a apreensão representou um prejuízo aproximado de R$ 23 mil para o tráfico de drogas.
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