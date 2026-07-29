Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de terça-feira (28), durante uma fiscalização realizada pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 18h10, no km 538 da rodovia, durante a Operação Impacto/Fronteira. Os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária vistoriaram um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e Brasília (DF).

Durante a inspeção, a equipe localizou na bagagem de um passageiro, que ocupava a poltrona 22, 16 tabletes de maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 11,511 quilos.