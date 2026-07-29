Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) disponibilizam mais de 120 vagas de emprego nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto nesta semana.

Em Araçatuba são oferecidas 24 oportunidades, enquanto São José do Rio Preto concentra 98 vagas. As chances fazem parte das 7.428 vagas abertas em todo o Estado de São Paulo por meio da rede estadual de atendimento ao trabalhador.

Entre as ocupações com maior número de vagas estão alimentador de linha de produção, auxiliar de logística, operador de telemarketing, motorista de ônibus urbano, faxineiro, motorista de caminhão, auxiliar de alimentação, servente de obras, atendente de lojas e trabalhador no cultivo de árvores frutíferas.