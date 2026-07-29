Os moradores de Araçatuba devem ter dias de tempo estável até o próximo domingo (2), segundo a previsão do radar meteorológico da IPMet/Unesp de Bauru. Não há expectativa de chuva durante o período.
As temperaturas devem variar entre 17°C nas primeiras horas da manhã e máximas de até 33°C à tarde. A velocidade dos ventos ficará entre 14 e 15 km/h, enquanto a umidade relativa do ar deve oscilar entre 48% e 49%, índices que exigem atenção com a hidratação.
O cenário é diferente do registrado em outras regiões do Estado de São Paulo. Após os temporais que provocaram transtornos em Ribeirão Preto, áreas do interior seguem sob monitoramento para a possibilidade de chuvas intensas.
Na região de São José do Rio Preto, o alerta do Inmet é para baixa umidade relativa do ar, também classificada como perigo potencial. O aviso é válido das 11h às 19h desta quarta-feira (29). A umidade deve variar entre 30% e 20%, o que representa baixo risco de incêndios florestais e de impactos à saúde.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para cidades das regiões de Presidente Prudente e Bauru, onde há risco de ventos fortes, tempestades e até queda de granizo ao longo desta quarta-feira (29).
Enquanto essas regiões permanecem em atenção, Araçatuba deverá continuar com predomínio de sol e tempo seco durante toda a semana.
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