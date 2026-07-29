Os moradores de Araçatuba devem ter dias de tempo estável até o próximo domingo (2), segundo a previsão do radar meteorológico da IPMet/Unesp de Bauru. Não há expectativa de chuva durante o período.

As temperaturas devem variar entre 17°C nas primeiras horas da manhã e máximas de até 33°C à tarde. A velocidade dos ventos ficará entre 14 e 15 km/h, enquanto a umidade relativa do ar deve oscilar entre 48% e 49%, índices que exigem atenção com a hidratação.

O cenário é diferente do registrado em outras regiões do Estado de São Paulo. Após os temporais que provocaram transtornos em Ribeirão Preto, áreas do interior seguem sob monitoramento para a possibilidade de chuvas intensas.