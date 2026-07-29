29 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Araçatuba terá tempo firme e calor até o fim de semana

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley Pedrosa/FR
Previsão não indica chuva, enquanto outras regiões seguem em alerta para tempestades
Previsão não indica chuva, enquanto outras regiões seguem em alerta para tempestades

Os moradores de Araçatuba devem ter dias de tempo estável até o próximo domingo (2), segundo a previsão do radar meteorológico da IPMet/Unesp de Bauru. Não há expectativa de chuva durante o período.

As temperaturas devem variar entre 17°C nas primeiras horas da manhã e máximas de até 33°C à tarde. A velocidade dos ventos ficará entre 14 e 15 km/h, enquanto a umidade relativa do ar deve oscilar entre 48% e 49%, índices que exigem atenção com a hidratação.

O cenário é diferente do registrado em outras regiões do Estado de São Paulo. Após os temporais que provocaram transtornos em Ribeirão Preto, áreas do interior seguem sob monitoramento para a possibilidade de chuvas intensas.

Na região de São José do Rio Preto, o alerta do Inmet é para baixa umidade relativa do ar, também classificada como perigo potencial. O aviso é válido das 11h às 19h desta quarta-feira (29). A umidade deve variar entre 30% e 20%, o que representa baixo risco de incêndios florestais e de impactos à saúde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para cidades das regiões de Presidente Prudente e Bauru, onde há risco de ventos fortes, tempestades e até queda de granizo ao longo desta quarta-feira (29).

Enquanto essas regiões permanecem em atenção, Araçatuba deverá continuar com predomínio de sol e tempo seco durante toda a semana.

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