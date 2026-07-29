29 de julho de 2026
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EVENTO EM ARAÇATUBA

Festival Comida de Boteco abre inscrições para 14ª edição

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bares e restaurantes podem se inscrever gratuitamente até 11 de agosto, em Araçatuba
Bares e restaurantes podem se inscrever gratuitamente até 11 de agosto, em Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba abriu nesta terça-feira (28) as inscrições para a 14ª edição do Festival Comida de Boteco. Os bares e restaurantes interessados em participar podem fazer o cadastro gratuitamente até o dia 11 de agosto, por meio de formulário disponível no site oficial do município.

O festival será realizado em duas etapas. A primeira, chamada de Fase Gastronômica, acontece entre os dias 11 e 25 de setembro, quando os estabelecimentos servirão ao público os pratos e porções inscritos no concurso.

Já a segunda etapa, conhecida como Saideira, está marcada para o dia 10 de outubro. O evento reunirá todos os participantes em um único espaço, ainda a ser definido, com programação musical e atrações culturais.

Além de receberem certificado de participação, os estabelecimentos contarão com ações de divulgação promovidas pela Secretaria Municipal de Turismo, incluindo a produção de um vídeo institucional para incentivar a participação do público.

Segundo a administração municipal, o festival integra o calendário oficial de eventos da cidade e tem como objetivo fortalecer a gastronomia local, incentivar o turismo e valorizar os empreendedores do setor.

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