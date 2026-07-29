A Prefeitura de Araçatuba abriu nesta terça-feira (28) as inscrições para a 14ª edição do Festival Comida de Boteco. Os bares e restaurantes interessados em participar podem fazer o cadastro gratuitamente até o dia 11 de agosto, por meio de formulário disponível no site oficial do município.

O festival será realizado em duas etapas. A primeira, chamada de Fase Gastronômica, acontece entre os dias 11 e 25 de setembro, quando os estabelecimentos servirão ao público os pratos e porções inscritos no concurso.

Já a segunda etapa, conhecida como Saideira, está marcada para o dia 10 de outubro. O evento reunirá todos os participantes em um único espaço, ainda a ser definido, com programação musical e atrações culturais.