Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta terça-feira (28) por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro Castelo Branco, conhecido popularmente como 600 Casas, em Araçatuba.
Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram um rapaz. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele demonstrou nervosismo e correu para o interior de uma residência. Como o portão do imóvel estava aberto, os policiais entraram e conseguiram realizar a abordagem. Minutos depois, o dono da casa, que foi preso na ação, se apresentou.
Questionado sobre a existência de materiais ilícitos na casa, ele informou que havia uma arma de fogo sobre a geladeira. No local, os policiais localizaram uma espingarda Winchester calibre .22. Além de dez munições que estavam em um saco plástico, a arma já possuía uma munição no interior, totalizando 11 munições apreendidas. Aos policiais, o suspeito afirmou que mantinha o armamento para proteção pessoal.
Durante as buscas no imóvel, a equipe também encontrou um pote contendo 126 pinos de cocaína, que foram apreendidos.
O jovem, recém-saído da Fundação Casa, possui antecedentes infracionais por receptação, furto e tráfico de drogas, praticados quando ainda era adolescente. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.
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