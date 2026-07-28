Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta terça-feira (28) por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no bairro Castelo Branco, conhecido popularmente como 600 Casas, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro quando avistaram um rapaz. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele demonstrou nervosismo e correu para o interior de uma residência. Como o portão do imóvel estava aberto, os policiais entraram e conseguiram realizar a abordagem. Minutos depois, o dono da casa, que foi preso na ação, se apresentou.

Questionado sobre a existência de materiais ilícitos na casa, ele informou que havia uma arma de fogo sobre a geladeira. No local, os policiais localizaram uma espingarda Winchester calibre .22. Além de dez munições que estavam em um saco plástico, a arma já possuía uma munição no interior, totalizando 11 munições apreendidas. Aos policiais, o suspeito afirmou que mantinha o armamento para proteção pessoal.