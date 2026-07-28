A Justiça de Alagoas revogou a prisão preventiva da mulher detida em Araçatuba no último dia 13 de julho em cumprimento a um mandado expedido por uma ação penal por estelionato. A decisão foi assinada nesta terça-feira (28) e determinou a expedição do alvará de soltura, impondo medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar a comarca onde reside sem autorização judicial e de alterar o endereço sem comunicar o juízo.

A audiência de instrução do processo foi marcada para o dia 22 de setembro de 2026, às 11h, perante a 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça de Alagoas.

Defesa pediu revogação da prisão

O pedido de revogação da prisão preventiva foi apresentado pelos advogados Lucas Eduardo Queiroz e André Leonardo Torresan. A defesa argumentou que a investigada não foi localizada anteriormente porque mudou de endereço sem comunicar o juízo e que desconhecia a existência do processo, afastando a hipótese de tentativa de fuga.