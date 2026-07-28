O Tribunal do Júri de Araçatuba, que iria julgar nesta quinta-feira (30) um homem acusado de tentar matar um amigo incendiando seu corpo, foi adiado. O réu, Fernando Martins, conhecido como "Bacana", permanecerá preso aguardando a nova data do julgamento, marcada para 26 de novembro, às 9h.

A mudança no calendário foi comunicada pelo Ministério Público de Araçatuba nesta terça-feira (28). Segundo o órgão, o adiamento ocorreu após um requerimento apresentado pela defesa do acusado, que recebeu concordância da Promotoria. O conteúdo do pedido, no entanto, não foi divulgado.

Fernando responde por tentativa de homicídio qualificado, com as agravantes de emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Crime ocorreu enquanto vítima dormia