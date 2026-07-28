O Tribunal do Júri de Araçatuba, que iria julgar nesta quinta-feira (30) um homem acusado de tentar matar um amigo incendiando seu corpo, foi adiado. O réu, Fernando Martins, conhecido como "Bacana", permanecerá preso aguardando a nova data do julgamento, marcada para 26 de novembro, às 9h.
A mudança no calendário foi comunicada pelo Ministério Público de Araçatuba nesta terça-feira (28). Segundo o órgão, o adiamento ocorreu após um requerimento apresentado pela defesa do acusado, que recebeu concordância da Promotoria. O conteúdo do pedido, no entanto, não foi divulgado.
Fernando responde por tentativa de homicídio qualificado, com as agravantes de emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.
Crime ocorreu enquanto vítima dormia
De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu em novembro de 2024, em uma residência no Jardim Jussara, onde acusado e vítima moravam.
As investigações apontam que, horas antes do ataque, os dois haviam ingerido bebidas alcoólicas juntos em uma praça. Depois, a vítima, Hildo Claudino de Oliveira, retornou para casa e foi dormir.
Ainda conforme o processo, um desentendimento considerado banal teria motivado o acusado a planejar o ataque. Aproveitando que o amigo estava dormindo, Fernando teria despejado álcool sobre o corpo da vítima e, em seguida, utilizado um isqueiro para provocar as chamas antes de fugir do local.
O homem sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau em diversas partes do corpo. Ele precisou ser intubado e permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por vários dias, conseguindo sobreviver após receber atendimento médico.
Réu segue preso
Após o crime, Fernando Martins foi preso em flagrante pela Polícia Militar e continua detido. Agora, ele deverá aguardar na prisão a realização do júri popular, que decidirá se o acusado será condenado ou absolvido pelas acusações.
Se condenado, ele poderá responder por tentativa de homicídio qualificado, crime cuja pena pode ser agravada pelas circunstâncias descritas na denúncia do Ministério Público.
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