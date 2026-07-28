Araçatuba será palco, entre os dias 29 e 31 de julho, da 1ª Jornada Regional Caminha SUAS, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) voltada ao fortalecimento das políticas públicas de assistência social. O encontro acontecerá na Universidade Paulista (UNIP) e reunirá gestores municipais, trabalhadores do setor e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A programação foi elaborada para incentivar a qualificação dos profissionais, ampliar o debate sobre os desafios enfrentados pela rede socioassistencial e promover a troca de experiências entre os municípios da região.

Segundo a SEDS, a jornada busca estimular a educação permanente no SUAS, fortalecendo a atuação dos profissionais e aprimorando o atendimento prestado à população em situação de vulnerabilidade social.