Araçatuba será palco, entre os dias 29 e 31 de julho, da 1ª Jornada Regional Caminha SUAS, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) voltada ao fortalecimento das políticas públicas de assistência social. O encontro acontecerá na Universidade Paulista (UNIP) e reunirá gestores municipais, trabalhadores do setor e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
A programação foi elaborada para incentivar a qualificação dos profissionais, ampliar o debate sobre os desafios enfrentados pela rede socioassistencial e promover a troca de experiências entre os municípios da região.
Segundo a SEDS, a jornada busca estimular a educação permanente no SUAS, fortalecendo a atuação dos profissionais e aprimorando o atendimento prestado à população em situação de vulnerabilidade social.
A abertura do evento contará com uma série de painéis voltados à gestão da assistência social. Entre os temas em destaque estão a atuação do Estado na articulação regional, o planejamento estratégico, a execução dos recursos públicos e o monitoramento das políticas socioassistenciais.
No segundo dia, os participantes poderão acompanhar oficinas técnicas sobre o trabalho desenvolvido com famílias e comunidades, além da apresentação do Núcleo de Educação Permanente Regional da DRADS Alta Noroeste e do lançamento da Escola Municipal do SUAS "Regina Arruda".
Encerrando a programação, será realizada a Mostra de Experiências, espaço destinado à apresentação de projetos e iniciativas desenvolvidas nos municípios. A proposta é incentivar o intercâmbio de boas práticas, fortalecer o protagonismo dos trabalhadores e usuários do sistema e ampliar a reflexão sobre os serviços ofertados à população.
A 1ª Jornada Regional Caminha SUAS é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Articulação Regional (CAR) e da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) Alta Noroeste, com apoio da Escola de Desenvolvimento Social (EDESP), da Prefeitura de Araçatuba e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
As inscrições seguem abertas até o início do evento e podem ser realizadas de forma online.
Serviço
- Evento: 1ª Jornada Regional Caminha SUAS de Araçatuba
- Data: 29 a 31 de julho
- Horário: das 8h às 17h
- Local: Universidade Paulista (UNIP) – Campus Araçatuba
- Endereço: Avenida Baguaçu, 1.939, Jardim Alvorada
- Inscrições: https://www.even3.com.br/i-jornada-regional-caminha-suas-de-aracatuba-757092/
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