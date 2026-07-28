Um jovem de 18 anos ficou ferido ao reagir a uma tentativa de roubo na noite de segunda-feira (27), em Araçatuba. O crime aconteceu por volta das 18h25, em um trecho de terra localizado atrás do Cemitério do Rosele, próximo à Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um lavador, retornava do trabalho em sua bicicleta motorizada quando foi abordada por um homem de aproximadamente 1,80 metro de altura e porte físico médio.

Segundo o relato, o suspeito passou inicialmente pelo jovem olhando para o chão. Instantes depois, retornou com o rosto coberto por uma camiseta ou jaqueta de cor preta e portando uma arma branca, aparentemente uma faca ou navalha. Em seguida, anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse a bicicleta.

Luta corporal