Um jovem de 18 anos ficou ferido ao reagir a uma tentativa de roubo na noite de segunda-feira (27), em Araçatuba. O crime aconteceu por volta das 18h25, em um trecho de terra localizado atrás do Cemitério do Rosele, próximo à Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um lavador, retornava do trabalho em sua bicicleta motorizada quando foi abordada por um homem de aproximadamente 1,80 metro de altura e porte físico médio.
Segundo o relato, o suspeito passou inicialmente pelo jovem olhando para o chão. Instantes depois, retornou com o rosto coberto por uma camiseta ou jaqueta de cor preta e portando uma arma branca, aparentemente uma faca ou navalha. Em seguida, anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse a bicicleta.
Luta corporal
O jovem reagiu à abordagem e entrou em luta corporal com o criminoso. Durante a briga, foi atingido por um golpe de arma branca no braço direito.
Apesar do ferimento, a resistência da vítima impediu que o assaltante levasse a bicicleta. Sem conseguir consumar o roubo, o criminoso fugiu a pé em direção à passarela do bairro Verde Parque.
Atendimento médico
Após a tentativa de assalto, o jovem procurou atendimento no pronto-socorro, onde o corte no braço direito foi suturado com cinco pontos.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba como tentativa de roubo e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o autor do crime.
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