Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (28), no Conjunto Habitacional Mão Divina, em Araçatuba. Com ela, policiais militares do Baep apreenderam 268 pinos de cocaína e R$ 70 em dinheiro.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu denúncias sobre a venda de drogas no bairro e flagrou a suspeita entregando entorpecentes ao ocupante de um veículo. Na abordagem, ela confessou que estava comercializando drogas no local. Inicialmente, os policiais encontraram seis pinos de cocaína e o dinheiro com a mulher. Em seguida, ela indicou onde escondia o restante da droga em uma área de mata.

Após buscas, foram localizados outros microtubos, totalizando 268 porções. Aos policiais, a mulher informou que vendia cada pino por R$ 10, com pagamentos em dinheiro ou via Pix. Ela também alegou que havia iniciado o tráfico há cerca de dois dias, após ficar desempregada. A suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. O entorpecente foi apreendido e encaminhado para perícia.

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