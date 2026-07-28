A Polícia Civil registrou, na segunda-feira (27), dois furtos a residências em bairros diferentes de Araçatuba. As ocorrências, ambas de autoria desconhecida, aconteceram no Jardim Alvorada e no Jardim Paquerê e resultaram no furto de fios elétricos, ferramentas, eletrodomésticos e objetos pessoais.

O primeiro caso foi registrado por um motorista de 52 anos, proprietário de uma residência na Rua Luiz Delfino, no Jardim Alvorada.

Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel estava desocupado entre os dias 24 e 25 de julho, período em que criminosos cortaram a cerca divisória, utilizaram uma escada para acessar o telhado e removeram telhas para entrar na casa.