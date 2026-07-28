A Polícia Civil registrou, na segunda-feira (27), dois furtos a residências em bairros diferentes de Araçatuba. As ocorrências, ambas de autoria desconhecida, aconteceram no Jardim Alvorada e no Jardim Paquerê e resultaram no furto de fios elétricos, ferramentas, eletrodomésticos e objetos pessoais.
O primeiro caso foi registrado por um motorista de 52 anos, proprietário de uma residência na Rua Luiz Delfino, no Jardim Alvorada.
Segundo o boletim de ocorrência, o imóvel estava desocupado entre os dias 24 e 25 de julho, período em que criminosos cortaram a cerca divisória, utilizaram uma escada para acessar o telhado e removeram telhas para entrar na casa.
Já no interior do imóvel, os invasores retiraram cerca de 70 metros de fiação elétrica, além de arrombarem a porta de um cômodo localizado nos fundos da residência.
Do local foram furtados ainda um carrinho de mão, uma cavadeira e aproximadamente cinco quilos de serpentina de cobre.
A vítima informou que não há câmeras de monitoramento no imóvel nem nas proximidades. Duas bicicletas que pertenciam à residência chegaram a ser escondidas em um terreno vizinho, mas acabaram não sendo levadas pelos criminosos.
O Instituto de Criminalística foi acionado para realização da perícia.
Jardim Paquerê
O segundo furto ocorreu em uma residência localizada na Avenida João Araújo Granjeiro, no Jardim Paquerê.
O morador relatou que saiu para um compromisso profissional e, ao retornar por volta das 11h, percebeu que diversos objetos haviam sido levados.
Entre os itens furtados estão duas televisões Samsung, de 43 e 32 polegadas, duas blusas de frio, um par de óculos Oakley e duas correntes de prata.
Imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho registraram a ação criminosa. Segundo o boletim de ocorrência, um veículo GM Celta prata ocupado por dois indivíduos estacionou em frente à residência por volta das 10h35.
Os suspeitos abriram o portão de entrada, que estava apenas encostado, e acessaram o imóvel por portas que também não estavam trancadas. A ação durou menos de cinco minutos.
Apesar das imagens, a baixa qualidade da gravação impediu a identificação dos autores. Em razão das circunstâncias do caso, não houve preservação de vestígios para realização de perícia.
Investigação
Os dois casos foram registrados como furto a residência e serão investigados pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelos crimes.
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