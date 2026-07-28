28 de julho de 2026
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AÇÃO NA SP-595

PM Rodoviária apreende carga ilegal do Paraguai em Castilho

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Cosméticos e artigos de pesca sem nota fiscal foram encontrados em carro abordado na SP-595
Cosméticos e artigos de pesca sem nota fiscal foram encontrados em carro abordado na SP-595

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (27), uma grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal durante uma abordagem na Rodovia Gerson Dourado de Oliveira (SP-595), em Castilho.

A ação ocorreu por volta das 17h45, na altura do km 5 da pista norte, durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv).

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando abordaram um veículo GM Prisma, ocupado por um casal, para fiscalização de rotina. Durante a vistoria no porta-malas, foram encontrados diversos produtos oriundos do Paraguai sem comprovação de importação regular ou documentação fiscal.

Entre os itens apreendidos, estavam 69 caixas de anzóis, 30 varas de pesca, 63 perfumes, 23 cremes corporais, 39 cremes para cabelo, 34 maquiagens faciais, quatro caixas de linhas de pesca, quatro rolos de nylon, seis molinetes e três carretilhas.

Diante da constatação do crime de descaminho, o casal, o veículo e toda a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada e as mercadorias permaneceram apreendidas.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os ocupantes do veículo não possuem antecedentes criminais. O caso será investigado pela Polícia Federal, responsável pelos procedimentos relacionados ao crime de descaminho, que consiste na entrada de mercadorias no país sem o pagamento dos tributos devidos.

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