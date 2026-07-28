A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (27), uma grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal durante uma abordagem na Rodovia Gerson Dourado de Oliveira (SP-595), em Castilho.

A ação ocorreu por volta das 17h45, na altura do km 5 da pista norte, durante a Operação Impacto/Divisa, realizada por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv).

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando abordaram um veículo GM Prisma, ocupado por um casal, para fiscalização de rotina. Durante a vistoria no porta-malas, foram encontrados diversos produtos oriundos do Paraguai sem comprovação de importação regular ou documentação fiscal.