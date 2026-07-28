A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba definiu o calendário de matrículas e cadastros para o ano letivo de 2027. O cronograma contempla a Chamada Escolar da Educação Infantil, pedidos de transferência entre unidades da rede municipal e a matrícula antecipada para estudantes que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental.

O cadastro para o 1º ano será realizado entre os dias 3 e 14 de agosto. O procedimento é destinado às crianças matriculadas na Etapa 2 da Educação Infantil em outras redes de ensino e também àquelas que ainda não frequentam a escola e pretendem ingressar na rede municipal no próximo ano.

Já a Chamada Escolar da Educação Infantil e o Cadastro de Intenção de Transferência terão início em 21 de setembro. O atendimento é voltado para crianças sem matrícula, alunos de outras redes interessados em ingressar no município e estudantes da própria rede cujos responsáveis desejam solicitar mudança de unidade.