A Secretaria Municipal de Educação de Araçatuba definiu o calendário de matrículas e cadastros para o ano letivo de 2027. O cronograma contempla a Chamada Escolar da Educação Infantil, pedidos de transferência entre unidades da rede municipal e a matrícula antecipada para estudantes que ingressarão no 1º ano do Ensino Fundamental.
O cadastro para o 1º ano será realizado entre os dias 3 e 14 de agosto. O procedimento é destinado às crianças matriculadas na Etapa 2 da Educação Infantil em outras redes de ensino e também àquelas que ainda não frequentam a escola e pretendem ingressar na rede municipal no próximo ano.
Já a Chamada Escolar da Educação Infantil e o Cadastro de Intenção de Transferência terão início em 21 de setembro. O atendimento é voltado para crianças sem matrícula, alunos de outras redes interessados em ingressar no município e estudantes da própria rede cujos responsáveis desejam solicitar mudança de unidade.
A Secretaria informou que alunos já matriculados na Rede Municipal de Ensino não precisam realizar esses cadastros. Nesses casos, os responsáveis devem procurar diretamente a escola para obter informações sobre os períodos de matrícula e rematrícula.
As solicitações de transferência para estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental e a Chamada Escolar para crianças em idade obrigatória que estiverem fora da rede municipal poderão ser feitas a partir de 4 de janeiro de 2027.
Os serviços estão disponíveis pela Central de Vagas no portal da Prefeitura. O atendimento também pode ser realizado nas unidades de Educação Infantil e no Atende Fácil.
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