28 de julho de 2026
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MARTINÓPOLIS

Batida frontal deixa três feridos na Rodovia Assis Chateaubriand

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Artesp
Acidente provocou interdição parcial da pista em Martinópolis
Acidente provocou interdição parcial da pista em Martinópolis

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis, a aproximadamente 130 km de Araçatuba, nessa segunda-feira (27).

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a colisão frontal ocorreu por volta das 11h30, na altura do quilômetro 419, quando um dos veículos atingiu outro que trafegava no sentido contrário.

Após o impacto, os automóveis permaneceram sobre as faixas de rolamento, provocando interdição parcial da rodovia nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência.

Ainda conforme a Artesp, três ocupantes do veículo atingido sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento hospitalar. O motorista do outro carro não ficou ferido.

Equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária atuaram no local. A faixa 1 permaneceu interditada por cerca de uma hora e foi liberada após a remoção dos veículos. Não houve registro de congestionamento.

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