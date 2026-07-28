Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis, a aproximadamente 130 km de Araçatuba, nessa segunda-feira (27).
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a colisão frontal ocorreu por volta das 11h30, na altura do quilômetro 419, quando um dos veículos atingiu outro que trafegava no sentido contrário.
Após o impacto, os automóveis permaneceram sobre as faixas de rolamento, provocando interdição parcial da rodovia nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência.
Ainda conforme a Artesp, três ocupantes do veículo atingido sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento hospitalar. O motorista do outro carro não ficou ferido.
Equipes de resgate e da Polícia Militar Rodoviária atuaram no local. A faixa 1 permaneceu interditada por cerca de uma hora e foi liberada após a remoção dos veículos. Não houve registro de congestionamento.
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