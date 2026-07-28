Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis, a aproximadamente 130 km de Araçatuba, nessa segunda-feira (27).

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a colisão frontal ocorreu por volta das 11h30, na altura do quilômetro 419, quando um dos veículos atingiu outro que trafegava no sentido contrário.

Após o impacto, os automóveis permaneceram sobre as faixas de rolamento, provocando interdição parcial da rodovia nos dois sentidos durante o atendimento da ocorrência.