O ex-prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira, deverá cumprir pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de dois anos e quatro meses após condenação por crime de responsabilidade. A decisão é definitiva e não cabe mais recurso.

O processo trata de supostas irregularidades em um contrato firmado em 2014 para a prestação de serviços de plotagem e publicidade destinados à Prefeitura de Penápolis.

Na sentença de primeira instância, proferida em maio de 2023, a pena privativa de liberdade foi substituída pelo pagamento de multa equivalente a um salário mínimo. Com o trânsito em julgado, a Justiça determinou o cumprimento da prestação de serviços, restando apenas a definição do local onde a atividade será realizada.