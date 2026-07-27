A semana será marcada por uma nova oportunidade para famílias que sonham em conquistar a casa própria na região de Araçatuba. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realiza, na próxima quinta-feira (30), o sorteio de 126 unidades habitacionais em construção nos municípios de Brejo Alegre e Coroados. Antes disso, na quarta-feira (29), Mirandópolis será contemplada com a entrega de 124 moradias, ampliando a oferta de habitação popular na região.
Em Brejo Alegre, serão sorteadas 70 casas do Conjunto Habitacional Brejo Alegre C1/C2, localizado na Rua Argenor Leopoldo. Além das unidades destinadas ao sorteio público, outras 12 moradias serão reservadas a policiais e agentes das forças de segurança por meio do programa Moradia Segura.
O prefeito de Brejo Alegre, Adriano Marcelo Bonilha (União Brasil), destacou a importância do empreendimento para o município e para as famílias contempladas.
"A habitação sempre foi uma das prioridades da nossa administração, porque sabemos o quanto a conquista da casa própria transforma a vida das famílias. O sorteio dessas moradias representa esperança, estabilidade e mais qualidade de vida para os moradores de Brejo Alegre. É uma grande conquista construída por meio da parceria com o Governo do Estado e a CDHU, e ficamos felizes em acompanhar esse momento tão importante para o município e para as famílias que aguardam por essa oportunidade", afirmou.
Já em Coroados, o Conjunto Habitacional Coroados C, na Alameda Inglaterra, contará com 66 unidades. Deste total, 56 serão destinadas ao sorteio público e outras 10 integrarão o programa Moradia Segura.
O prefeito Roberto Carrilho Alves, o Chéco (PDT), também comemorou a chegada das novas moradias e ressaltou o impacto social do projeto.
"A habitação sempre foi uma das prioridades da nossa administração, porque sabemos o quanto a conquista da casa própria transforma a vida das famílias. O sorteio dessas moradias representa esperança, estabilidade e mais qualidade de vida para os moradores de Coroados. É uma grande conquista construída por meio da parceria com o Governo do Estado e a CDHU, e ficamos felizes em acompanhar esse momento tão importante para o município e para as famílias que aguardam por essa oportunidade", destacou.
As residências possuem 49 metros quadrados de área construída, distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, oferecendo estrutura adequada para atender as famílias beneficiadas.
Os candidatos habilitados já foram convocados para retirar as senhas que serão utilizadas durante os sorteios. Cada participante receberá duas vias, sendo que uma delas deverá ser depositada na urna correspondente ao grupo de inscrição no dia da seleção.
Em Brejo Alegre, a retirada das senhas será realizada na terça-feira (28), a partir das 9h, no Centro Comunitário Morada do Sol, localizado na Rua das Palmeiras, nº 60, ao lado do Fundo Social.
Em Coroados, o procedimento ocorrerá na quarta-feira (29), também a partir das 9h, na Casa da Cultura, situada na Rua João Varoni, nº 5, ao lado da Praça Central.
As unidades fazem parte de um amplo programa habitacional em andamento na região administrativa de Araçatuba. Atualmente, 518 moradias estão em construção em seis municípios. Desse total, 451 serão destinadas ao sorteio público, enquanto 67 atenderão ao programa Moradia Segura, voltado aos profissionais das forças de segurança.
Além dos sorteios, a programação da CDHU prevê, na quarta-feira (29), a entrega da etapa final do Conjunto Habitacional Mário Dias Varela – Mirandópolis D, com 124 novas casas. Com a conclusão dessa fase, o empreendimento alcançará 259 moradias entregues, beneficiando centenas de famílias do município.
As moradias sorteadas em Brejo Alegre e Coroados têm previsão de entrega para o primeiro semestre de 2027 e integram o novo pacote habitacional anunciado pelo Governo do Estado de São Paulo, que contempla a construção de milhares de unidades em diversas regiões paulistas.
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