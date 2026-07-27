A semana será marcada por uma nova oportunidade para famílias que sonham em conquistar a casa própria na região de Araçatuba. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realiza, na próxima quinta-feira (30), o sorteio de 126 unidades habitacionais em construção nos municípios de Brejo Alegre e Coroados. Antes disso, na quarta-feira (29), Mirandópolis será contemplada com a entrega de 124 moradias, ampliando a oferta de habitação popular na região.

Em Brejo Alegre, serão sorteadas 70 casas do Conjunto Habitacional Brejo Alegre C1/C2, localizado na Rua Argenor Leopoldo. Além das unidades destinadas ao sorteio público, outras 12 moradias serão reservadas a policiais e agentes das forças de segurança por meio do programa Moradia Segura.

O prefeito de Brejo Alegre, Adriano Marcelo Bonilha (União Brasil), destacou a importância do empreendimento para o município e para as famílias contempladas.