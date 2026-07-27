O Tribunal do Júri da Comarca de Mirandópolis condenou, na noite desta segunda-feira (27), Vagner Barbosa a 14 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato do entregador de lanches Célio Maciel dos Santos, morto em 15 de outubro de 2024, em Guaraçaí.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o réu atraiu a vítima com um falso pedido de lanche para um endereço isolado, onde Célio foi surpreendido e morto com quatro tiros na cabeça. A acusação sustentou que o crime teria sido motivado por uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas.

O julgamento foi realizado na Câmara Municipal de Mirandópolis. Após a decisão dos jurados e a fixação da pena, a defesa de Vagner Barbosa, representada pelos advogados Bruno Barros Mendes e Gabriel Solano Rosa, informou que irá recorrer da condenação.