A primeira audiência de instrução e julgamento dos réus presos durante a Operação Pulo do Gato, deflagrada pela Polícia Civil de Araçatuba em fevereiro deste ano, foi cancelada após dois dos acusados, custodiados no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Ribeirão Preto, não serem apresentados por videoconferência. A audiência estava marcada para a última sexta-feira (24).

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) não respondeu oficialmente aos questionamentos encaminhados pela reportagem. No entanto, apurou-se que a não apresentação dos presos ocorreu em razão do forte temporal que atingiu Ribeirão Preto na sexta-feira, comprometendo o funcionamento da internet na unidade prisional e impedindo a realização das videoconferências.

Os cinco réus respondem pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro e estão presos desde a deflagração da operação. As prisões temporárias foram convertidas em preventivas durante a tramitação do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra todos os investigados, que foi recebida pela Justiça.