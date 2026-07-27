Uma briga generalizada terminou com um rapaz de 28 anos baleado no peito e um homem de 53 anos gravemente ferido na noite de domingo (26), na Avenida Santa Casa, no bairro Jardim Planalto, em Penápolis.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma briga envolvendo diversas pessoas. Durante o deslocamento, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros, os policiais foram abordados pelo motorista de um carro, que pediu socorro para um rapaz atingido por um disparo de arma de fogo e que estava no interior do veículo.
A vítima foi levada imediatamente ao Pronto-Socorro Municipal. Exames apontaram que o projétil perfurou o pulmão direito, tornando necessária uma cirurgia de emergência.
Outra vítima
No local da confusão, os policiais encontraram um homem de 53 anos caído, com diversos ferimentos no rosto e no braço. Ele também foi socorrido ao hospital.
Segundo a equipe médica, a vítima sofreu afundamento na região frontal do crânio, com suspeita de fratura e provável hemorragia intracraniana. Até o registro da ocorrência, os dois permaneciam internados.
Cerca de 20 envolvidos
Durante as diligências, a Polícia Militar apurou que aproximadamente 20 pessoas participaram da briga, cuja motivação ainda é desconhecida.
Em meio à confusão, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e um deles efetuou disparos contra o rapaz de 28 anos. Na sequência, a dupla fugiu e, até o momento, não havia sido localizada.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnico-científica. Um projétil de calibre .22 foi apreendido e encaminhado para exame pericial.
A Polícia Civil instaurará inquérito para investigar o caso, registrado inicialmente como duas tentativas de homicídio.
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