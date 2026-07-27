Uma briga generalizada terminou com um rapaz de 28 anos baleado no peito e um homem de 53 anos gravemente ferido na noite de domingo (26), na Avenida Santa Casa, no bairro Jardim Planalto, em Penápolis.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma briga envolvendo diversas pessoas. Durante o deslocamento, juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros, os policiais foram abordados pelo motorista de um carro, que pediu socorro para um rapaz atingido por um disparo de arma de fogo e que estava no interior do veículo.

A vítima foi levada imediatamente ao Pronto-Socorro Municipal. Exames apontaram que o projétil perfurou o pulmão direito, tornando necessária uma cirurgia de emergência.

Outra vítima