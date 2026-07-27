Mais de 15,8 mil estudantes da rede municipal de ensino de Araçatuba retornam às salas de aula nesta terça-feira (28), com o início do segundo semestre letivo. Ao todo, 15.839 alunos voltam às atividades em 70 unidades escolares do município.

A rede municipal é composta por 36 escolas de Educação Infantil, 27 escolas de Ensino Fundamental, quatro escolas rurais que atendem simultaneamente à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, uma unidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e dois Cemficas (Centros Municipais de Formação Integral da Criança e do Adolescente).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, durante o recesso escolar foram realizados serviços de preparação das unidades para garantir um ambiente organizado, acolhedor e seguro para estudantes, professores e demais profissionais.