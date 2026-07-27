A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou, de forma temporária, a aplicação da vacina pneumocócica 23-valente (VPP23) para pessoas com 58 anos ou mais, sem necessidade de comprovar doenças ou condições de saúde. A medida começou a valer nesta segunda-feira (27) e permanecerá em vigor enquanto houver doses disponíveis.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a ampliação tem caráter excepcional e segue orientação dos órgãos de saúde. O objetivo é garantir o melhor aproveitamento das vacinas em estoque, evitando a perda de doses por vencimento.

A imunização está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. As salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.