A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou, de forma temporária, a aplicação da vacina pneumocócica 23-valente (VPP23) para pessoas com 58 anos ou mais, sem necessidade de comprovar doenças ou condições de saúde. A medida começou a valer nesta segunda-feira (27) e permanecerá em vigor enquanto houver doses disponíveis.
Segundo a Vigilância Epidemiológica, a ampliação tem caráter excepcional e segue orientação dos órgãos de saúde. O objetivo é garantir o melhor aproveitamento das vacinas em estoque, evitando a perda de doses por vencimento.
A imunização está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. As salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Algumas unidades contam com horário estendido. Nas UBSs Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama II, Jardim TV, Etheucle Turrini e São José, a aplicação da vacina ocorre até as 22h.
Proteção
A vacina pneumocócica 23-valente protege contra doenças provocadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite e infecções generalizadas, que podem evoluir para quadros graves, principalmente entre idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas.
Além da ampliação temporária para o público a partir de 58 anos, a VPP23 continua indicada para grupos específicos, como pessoas que vivem com HIV/Aids, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados e pessoas com diabetes ou doenças crônicas do coração, fígado, rins e pulmões, entre outras condições clínicas.
A Secretaria de Saúde orienta que os interessados procurem a UBS mais próxima para receber a dose enquanto houver disponibilidade do imunizante.
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