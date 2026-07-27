O motociclista Paulo Falcão Marinho, de 57 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (27) após permanecer internado por seis dias em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas em Buritama. Com a confirmação do óbito, a Polícia Civil alterou a natureza da ocorrência para homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo o boletim de ocorrência, a morte foi comunicada à Polícia Civil pelo irmão da vítima, que informou que Paulo estava internado na Santa Casa de Araçatuba desde o acidente. Ainda de acordo com o familiar, o motociclista permaneceu inconsciente durante todo o período de internação, sem condições de relatar como ocorreu a colisão.

O acidente aconteceu na noite de 21 de julho, na Rua Valdevino Ismael de Souza, no Residencial Monte Líbano, em Buritama, e envolveu duas motocicletas. Os dois condutores foram socorridos e encaminhados para atendimento médico.