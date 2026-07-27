O Tribunal do Júri da Comarca de Mirandópolis julga nesta segunda-feira (27) o réu Vagner Barbosa, acusado de assassinar, em uma emboscada, o entregador de lanches Célio Maciel dos Santos, de 42 anos à época do crime. O homicídio ocorreu em 15 de outubro de 2024, no bairro Vila Boa Esperança, em Guaraçaí.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o acusado teria feito um pedido de lanche por meio de um aplicativo de mensagens e solicitado que a entrega fosse realizada na última casa da Rua Luciano Sgarb, em um local ermo.

Ao chegar ao endereço indicado, a vítima foi surpreendida e atingida por quatro tiros na cabeça. Célio morreu ainda no local. Após o crime, o atirador fugiu por um pasto existente nas proximidades e não foi localizado em flagrante.

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