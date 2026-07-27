Araçatuba continua entre os municípios paulistas que registram crescimento populacional, mas em um ritmo mais moderado do que nas últimas décadas. É o que apontam os novos dados divulgados nesta semana pela Fundação Seade, que analisam a evolução demográfica dos 645 municípios do Estado de São Paulo entre 2000 e 2026. De acordo com o levantamento, Araçatuba está na faixa de crescimento anual entre 0,5% e 1,0%, índice considerado positivo, porém abaixo das cidades que apresentam maior expansão demográfica.

O estudo mostra que o cenário observado em Araçatuba acompanha uma tendência estadual. O crescimento da população paulista perdeu velocidade nos últimos anos: a taxa média anual caiu de 1,05%, no período de 2000 a 2013, para 0,58% entre 2013 e 2026. Atualmente, o Estado soma 45,7 milhões de habitantes, mantendo-se como o mais populoso do país, mas com um avanço cada vez menor da população.

Outro dado que chama atenção é o avanço do envelhecimento populacional. Segundo a Seade, entre 2000 e 2026 o Estado perdeu cerca de 1,5 milhão de habitantes com menos de 15 anos, reflexo da queda na fecundidade, enquanto a população com 65 anos ou mais aumentou em 3,8 milhões de pessoas, impulsionada pela maior expectativa de vida. Esse movimento altera o perfil demográfico paulista e exige novos investimentos em saúde, assistência social e políticas públicas voltadas à população idosa.