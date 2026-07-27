Araçatuba continua entre os municípios paulistas que registram crescimento populacional, mas em um ritmo mais moderado do que nas últimas décadas. É o que apontam os novos dados divulgados nesta semana pela Fundação Seade, que analisam a evolução demográfica dos 645 municípios do Estado de São Paulo entre 2000 e 2026. De acordo com o levantamento, Araçatuba está na faixa de crescimento anual entre 0,5% e 1,0%, índice considerado positivo, porém abaixo das cidades que apresentam maior expansão demográfica.
O estudo mostra que o cenário observado em Araçatuba acompanha uma tendência estadual. O crescimento da população paulista perdeu velocidade nos últimos anos: a taxa média anual caiu de 1,05%, no período de 2000 a 2013, para 0,58% entre 2013 e 2026. Atualmente, o Estado soma 45,7 milhões de habitantes, mantendo-se como o mais populoso do país, mas com um avanço cada vez menor da população.
Outro dado que chama atenção é o avanço do envelhecimento populacional. Segundo a Seade, entre 2000 e 2026 o Estado perdeu cerca de 1,5 milhão de habitantes com menos de 15 anos, reflexo da queda na fecundidade, enquanto a população com 65 anos ou mais aumentou em 3,8 milhões de pessoas, impulsionada pela maior expectativa de vida. Esse movimento altera o perfil demográfico paulista e exige novos investimentos em saúde, assistência social e políticas públicas voltadas à população idosa.
O levantamento também revela que cresceu significativamente o número de municípios com redução populacional. Entre 2000 e 2013 eram 93 cidades com taxas negativas; no período de 2013 a 2026 esse número saltou para 230 municípios, o equivalente a cerca de 35% do total do Estado. A maior concentração dessas perdas ocorre nas regiões norte e noroeste paulista, justamente onde está inserida a região administrativa de Araçatuba.
Apesar desse contexto regional, Araçatuba permanece em um grupo intermediário de municípios que ainda apresentam crescimento consistente. No período mais recente analisado pela Seade (2013-2026), 130 cidades paulistas registraram expansão anual entre 0,5% e 1%, faixa em que o município está inserido. Já apenas 58 municípios cresceram acima de 1,5% ao ano, evidenciando que as taxas mais elevadas de crescimento se tornaram cada vez mais raras em São Paulo.
Especialistas apontam que fatores como a redução do número de nascimentos, o envelhecimento da população e a migração para grandes centros econômicos ajudam a explicar a desaceleração observada em praticamente todo o Estado. Para cidades-polo como Araçatuba, o desafio passa a ser manter a capacidade de atrair investimentos, gerar empregos e reter moradores, em um cenário de crescimento demográfico cada vez mais moderado.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.