Uma fiscalização da Guarda Civil Municipal (GCM) terminou com a condução de um policial penal, de 55 anos, ao plantão policial de Araçatuba, na noite deste domingo (26). O servidor foi abordado após despertar a atenção dos agentes durante patrulhamento e, ao longo da ocorrência, recusou tanto o teste do bafômetro quanto a coleta de sangue solicitada pela autoridade policial.

A equipe da GCM patrulhava a região da Rua Marcílio Dias quando percebeu um Volkswagen Gol parado no cruzamento com a Rua Pedro Álvares Cabral. Conforme o registro da ocorrência, o motorista lançou um copo plástico pela janela do veículo antes de seguir viagem, atitude que motivou o acompanhamento.

Poucos metros depois, o automóvel foi estacionado nas proximidades de uma agência bancária, onde os guardas realizaram a abordagem. Durante a conversa com o condutor, os agentes afirmaram ter identificado características compatíveis com o consumo de bebida alcoólica, entre elas olhos avermelhados e dificuldade para se expressar.