Uma fiscalização da Guarda Civil Municipal (GCM) terminou com a condução de um policial penal, de 55 anos, ao plantão policial de Araçatuba, na noite deste domingo (26). O servidor foi abordado após despertar a atenção dos agentes durante patrulhamento e, ao longo da ocorrência, recusou tanto o teste do bafômetro quanto a coleta de sangue solicitada pela autoridade policial.
A equipe da GCM patrulhava a região da Rua Marcílio Dias quando percebeu um Volkswagen Gol parado no cruzamento com a Rua Pedro Álvares Cabral. Conforme o registro da ocorrência, o motorista lançou um copo plástico pela janela do veículo antes de seguir viagem, atitude que motivou o acompanhamento.
Poucos metros depois, o automóvel foi estacionado nas proximidades de uma agência bancária, onde os guardas realizaram a abordagem. Durante a conversa com o condutor, os agentes afirmaram ter identificado características compatíveis com o consumo de bebida alcoólica, entre elas olhos avermelhados e dificuldade para se expressar.
No início da abordagem, o homem informou que era policial penal, mas resistiu em apresentar os documentos de identificação, alegando não estar obrigado a fazê-lo. Questionado sobre a ingestão de álcool, confirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.
Após ser advertido de que seria encaminhado à delegacia caso mantivesse a recusa em se identificar, o servidor apresentou a documentação. Mesmo assim, rejeitou a realização do teste do etilômetro, sendo necessário o apoio de outra equipe da Guarda Municipal para o prosseguimento da ocorrência.
O veículo não foi apreendido e acabou sendo entregue a uma pessoa de confiança indicada pelo próprio motorista.
Na Central de Polícia Judiciária, o delegado responsável determinou a realização de exame de sangue para verificar a presença de álcool no organismo. O pedido, no entanto, também foi recusado pelo condutor.
Diante da negativa, foi requisitado um exame clínico no Instituto Médico Legal (IML). O médico responsável concluiu que o policial penal apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica, mas não se encontrava em estado de embriaguez no momento da avaliação. Com isso, ele foi liberado após o registro da ocorrência.
O caso foi comunicado à Corregedoria da Polícia Penal, que deverá apurar a conduta do servidor na esfera administrativa, independentemente das medidas adotadas na área criminal.
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