Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã deste domingo (26), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Gualter Monteiro, em Penápolis.
Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando o suspeito tentou fugir utilizando uma motocicleta ao notar a aproximação dos policiais. Após breve acompanhamento, ele foi abordado.
Durante a revista pessoal, os militares encontraram porções de cocaína e maconha já separadas para comercialização. Na sequência, os policiais realizaram diligências em um imóvel ligado ao investigado, onde localizaram mais entorpecentes, além de materiais normalmente utilizados no preparo e armazenamento de drogas.
Na residência foram apreendidos porções de cocaína, eppendorfs vazios, balança de precisão, tesoura, scoop, papel-alumínio e um aparelho celular. A motocicleta utilizada durante a tentativa de fuga também foi recolhida.
O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos seis invólucros e um eppendorf contendo cocaína, duas porções de maconha, 24 eppendorfs vazios, uma balança de precisão, um celular Samsung S23 Ultra, uma tesoura, um scoop, um rolo de papel-alumínio e a motocicleta.
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