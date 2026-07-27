Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã deste domingo (26), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Gualter Monteiro, em Penápolis.

Segundo a corporação, a equipe realizava patrulhamento quando o suspeito tentou fugir utilizando uma motocicleta ao notar a aproximação dos policiais. Após breve acompanhamento, ele foi abordado.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram porções de cocaína e maconha já separadas para comercialização. Na sequência, os policiais realizaram diligências em um imóvel ligado ao investigado, onde localizaram mais entorpecentes, além de materiais normalmente utilizados no preparo e armazenamento de drogas.