A Prefeitura Municipal de Zacarias está com inscrições abertas para um processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva de estagiários. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos técnicos e de graduação, com bolsas que variam entre R$ 500 e R$ 650 para jornada de 20 horas semanais.

A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), conforme previsto no edital nº 01/2026. Os contratos terão duração máxima de 24 meses, sem possibilidade de prorrogação, exceto nos casos previstos para candidatos com deficiência.

Há vagas para alunos de diversas graduações, entre elas Administração, Direito, Arquitetura, Engenharia, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação, Agronomia, Ciências Contábeis e Medicina Veterinária, além de outros cursos superiores.