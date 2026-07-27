27 de julho de 2026
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Prefeitura de Zacarias abre seleção para estagiários sem taxa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cadastro reserva oferece bolsas de até R$ 650 para estudantes técnicos e universitários
Cadastro reserva oferece bolsas de até R$ 650 para estudantes técnicos e universitários

A Prefeitura Municipal de Zacarias está com inscrições abertas para um processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva de estagiários. As oportunidades são voltadas a estudantes de cursos técnicos e de graduação, com bolsas que variam entre R$ 500 e R$ 650 para jornada de 20 horas semanais.

A seleção é organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), conforme previsto no edital nº 01/2026. Os contratos terão duração máxima de 24 meses, sem possibilidade de prorrogação, exceto nos casos previstos para candidatos com deficiência.

Há vagas para alunos de diversas graduações, entre elas Administração, Direito, Arquitetura, Engenharia, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação, Agronomia, Ciências Contábeis e Medicina Veterinária, além de outros cursos superiores.

Também podem participar estudantes dos cursos técnicos de Administração, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Enfermagem, Informática, Meio Ambiente, Secretariado e Turismo.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do CIEE, até as 12h do dia 3 de agosto de 2026. A participação é gratuita e não há cobrança de taxa de inscrição.

Confira a lista completa 

Administração de Empresas;
Administração Pública;
Agronomia;
Análise de Sistemas;
Arquitetura e Urbanismo;
Ciências Contábeis;
Comunicação Social;
Direito;
Educação Física (Bacharelado);
Enfermagem;
Engenharia Ambiental;
Engenharia Civil;
Engenharia da Computação;
Farmácia;
Fisioterapia;
Fonoaudiologia;
Medicina Veterinária;
Nutrição;
Odontologia;
Pedagogia;
Psicologia;
Publicidade e Propaganda;
Serviço Social;
Sistemas de Informação.

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