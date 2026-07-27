27 de julho de 2026
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Caminhão com gado tomba e animais invadem rodovia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente deixou bois soltos na pista e motorista sofreu apenas ferimentos leves
Acidente deixou bois soltos na pista e motorista sofreu apenas ferimentos leves

Um caminhão que transportava cerca de 60 cabeças de gado tombou no início da tarde deste sábado (25), no trevo de acesso ao município de Magda, a aproximadamente 80 km de Araçatuba, na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 13h. Com o impacto, a estrutura da carroceria foi danificada, permitindo que parte dos animais escapasse e acessasse a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

O condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido. À polícia, ele informou que perdeu o controle da direção após realizar uma rotatória no trecho.

O veículo havia saído de Floreal, mas o destino da carga não foi divulgado. Alguns animais, com idade entre 13 e 24 meses, morreram em consequência do acidente, porém o número exato ainda não havia sido confirmado.

Equipes da Polícia Rodoviária permaneceram no local para controlar o tráfego e auxiliar na retirada dos animais, garantindo a segurança dos usuários da rodovia.

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