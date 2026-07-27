Um caminhão que transportava cerca de 60 cabeças de gado tombou no início da tarde deste sábado (25), no trevo de acesso ao município de Magda, a aproximadamente 80 km de Araçatuba, na Rodovia Feliciano Salles Cunha (SP-310).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 13h. Com o impacto, a estrutura da carroceria foi danificada, permitindo que parte dos animais escapasse e acessasse a pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

O condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido. À polícia, ele informou que perdeu o controle da direção após realizar uma rotatória no trecho.