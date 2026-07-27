O Bandeirante de Birigui entra em campo na noite desta segunda-feira (27) em busca da primeira vitória na Copa Paulista. O adversário será o Grêmio Prudente, às 19h30, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente, pela segunda rodada do Grupo 1.
Representante da região Noroeste na competição, o BEC iniciou sua caminhada com empate sem gols atuando em casa, diante de sua torcida. Agora, tenta conquistar os primeiros três pontos longe de Birigui.
O Grêmio Prudente, por sua vez, busca a reabilitação após estrear com derrota por 1 a 0 para o Marília. Já no outro confronto do Grupo 1 disputado no fim de semana, o Linense venceu o Marília por 3 a 1 e assumiu a liderança da chave.
O histórico recente favorece o Bandeirante. O último encontro entre as equipes ocorreu na Série A3 do Campeonato Paulista de 2023, quando o BEC venceu por 3 a 2. No retrospecto geral, o clube de Birigui soma cinco vitórias contra quatro do adversário.
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=QusrOFFJvWc)
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