Araçatuba acordou com uma nomenclatura: fábrica de carne. Um lugar normalmente chamado de açougue, casa de carnes. Logo, logo vão chamar granja de fábrica de ovos. Toda a mercadoria clandestina (que incluía espetinhos, hambúrgueres e linguiças) foi levada em um caminhão basculante para destruição no aterro sanitário. O estabelecimento foi interditado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.
A vizinhança que denunciou o estabelecimento disse que o lugar fedia carniça. As autoridades encontraram 2.700 quilos de carne crua. Segundo autoridades sanitárias, na fábrica de carne não havia muita higiene. A carne de espetinhos vendidos em calçadas saía de lá. Até o povo esquecer, os comerciantes de beira de rua vão perder a freguesia.
Comida limpa, feita na higiene é a da minha mãe, a comidinha caseira; nem tanto, mas é com ela que estou acostumado. Quando Araçatuba era mais provinciana, comer fora de casa aos domingos era uma raridade. Agora, os comerciários, durante os trabalhos diários, comem uma comida ligeira em lanchonetes, não vai para casa. Marmitas daqui e dali. Alguns comerciantes só querem ganhar dinheiro, aumentar os lucros, não pensam em servir bem os seus clientes.
NEM TUDO ESTÁ PERDIDO
Lecionei cinco anos em Rosana-SP (1972-1977). Não havia energia elétrica. Matava-se boi no pasto em final de semana. Durante a semana, comia-se galináceo. Cortava-se o bovino a "zóio". As partes da rês tinham um valor só. Como o povo não valorizava o filé-mignon, tomei porre. Não havia posto de saúde, nem médico. Higiene cabocla. Vivia-se. Cemitério não faltava. Voltei para Araçatuba, me enquadrei aos novos padrões.
TODA MADRASTA É MÁ?
Flávio chegou a ter inveja do pai Jair por ter arrumado madrasta tão linda. Teve maus pensamentos. A família misturou política com relacionamento que a fada virou madrasta bruxa. Agora ela quer dar veneno ao seu enteado. Flávio não entende as mulheres, é um misógino.
FAKE NEWS EM RUBIÁCEA
Rubiácea tem 2.700 habitantes. Na verdade, são boateiros, fuxiquentos. Em anos atrás, esse problema era resolvido na porrada, não precisava tanta burocracia. Já morei em cidade do tamanho de Rubiácea. Um habitante solta um pum na esquina, a cidade inteira fica sabendo em 10 minutos. E de que partido são os dois boateiros? PL, aquele bando de mentirosos.
JOGADOR ARGENTINO
Um jogador da Argentina recusa o aperto de mão de Donald Trump na fila de cumprimentos e passa direto por ele após a derrota. Trata-se de Cristian Romero. Foi chamado de comunista pelo presidente norte-americano.
Hélio Consolaro é professor, jornalista e escritor. Membro das academias de Letras de Araçatuba, Andradina, Penápolis e Itaperuna (RJ)
Hélio Consolaro é professor, jornalista e escritor. Membro das academias de Letras de Araçatuba, Andradina, Penápolis e Itaperuna (RJ).
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