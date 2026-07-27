Araçatuba acordou com uma nomenclatura: fábrica de carne. Um lugar normalmente chamado de açougue, casa de carnes. Logo, logo vão chamar granja de fábrica de ovos. Toda a mercadoria clandestina (que incluía espetinhos, hambúrgueres e linguiças) foi levada em um caminhão basculante para destruição no aterro sanitário. O estabelecimento foi interditado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

A vizinhança que denunciou o estabelecimento disse que o lugar fedia carniça. As autoridades encontraram 2.700 quilos de carne crua. Segundo autoridades sanitárias, na fábrica de carne não havia muita higiene. A carne de espetinhos vendidos em calçadas saía de lá. Até o povo esquecer, os comerciantes de beira de rua vão perder a freguesia.

Comida limpa, feita na higiene é a da minha mãe, a comidinha caseira; nem tanto, mas é com ela que estou acostumado. Quando Araçatuba era mais provinciana, comer fora de casa aos domingos era uma raridade. Agora, os comerciários, durante os trabalhos diários, comem uma comida ligeira em lanchonetes, não vai para casa. Marmitas daqui e dali. Alguns comerciantes só querem ganhar dinheiro, aumentar os lucros, não pensam em servir bem os seus clientes.