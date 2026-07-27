Um passeio de rotina terminou em momentos de tensão na manhã deste domingo (26), em Birigui. Um idoso de 74 anos ficou ferido ao tentar defender seu cachorro de um ataque provocado por um pitbull que estava solto na região central da cidade. O caso mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e terminou com o registro de boletim de ocorrência.

Segundo informações da GCM, a ocorrência foi registrada por volta das 11h, na Travessa Ademar Ferreira da Silva. O pitbull teria escapado do quintal de uma residência e avançado contra um cão da raça Shih Tzu, que caminhava pela via pública preso à coleira e acompanhado pelo tutor.

Na tentativa de impedir que o animal de estimação fosse atacado, o idoso entrou na frente do pitbull e acabou sendo mordido. Ele sofreu ferimentos nos braços e precisou ser socorrido ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.