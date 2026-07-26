Uma operação integrada da Polícia Militar resultou na prisão de um homem investigado pelo furto de 16 cabeças de gado, avaliadas em aproximadamente R$ 58,4 mil em Gastão Vidigal, a 70 km de Araçatuba. Durante a ação, os policiais também apreenderam uma espingarda, munições e um aparelho celular que poderão reforçar as investigações conduzidas pela Polícia Civil.

A ocorrência teve início após o compartilhamento de informações entre equipes da Polícia Militar de diferentes municípios, permitindo o rápido avanço das diligências e a identificação do principal suspeito. A atuação integrada foi considerada decisiva para a elucidação do caso e reforça a estratégia da corporação no combate aos crimes praticados na zona rural.

As primeiras diligências foram realizadas pelo CB PM Félix e pelo CB PM Silvério, responsáveis pelo atendimento inicial da ocorrência e pela coleta das informações que deram continuidade à investigação.