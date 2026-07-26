Uma operação integrada da Polícia Militar resultou na prisão de um homem investigado pelo furto de 16 cabeças de gado, avaliadas em aproximadamente R$ 58,4 mil em Gastão Vidigal, a 70 km de Araçatuba. Durante a ação, os policiais também apreenderam uma espingarda, munições e um aparelho celular que poderão reforçar as investigações conduzidas pela Polícia Civil.
A ocorrência teve início após o compartilhamento de informações entre equipes da Polícia Militar de diferentes municípios, permitindo o rápido avanço das diligências e a identificação do principal suspeito. A atuação integrada foi considerada decisiva para a elucidação do caso e reforça a estratégia da corporação no combate aos crimes praticados na zona rural.
As primeiras diligências foram realizadas pelo CB PM Félix e pelo CB PM Silvério, responsáveis pelo atendimento inicial da ocorrência e pela coleta das informações que deram continuidade à investigação.
Com o avanço do trabalho policial, o suspeito foi localizado e preso. Durante a abordagem, o 2º sargento PM Adriano Ramos questionou o investigado sobre a existência de materiais ilícitos em sua residência. Segundo a Polícia Militar, o homem informou espontaneamente que possuía uma espingarda e munições guardadas no imóvel.
Na sequência, o sargento Ramos e o soldado PM Rodrigues foram até a residência. No local, a esposa do investigado autorizou a entrada da equipe e indicou onde o armamento estava escondido.
Durante as buscas, os policiais apreenderam uma espingarda, munições e o telefone celular do suspeito. Todo o material foi encaminhado à autoridade policial e passa a integrar o conjunto de provas da investigação.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência evidencia a importância da integração entre as equipes e do compartilhamento de informações para o enfrentamento da criminalidade no campo. A corporação destaca que ações desse tipo fortalecem a segurança dos produtores rurais e ampliam a capacidade de resposta contra crimes patrimoniais na região.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.