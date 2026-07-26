Um desentendimento envolvendo uma obra terminou com uma grave denúncia registrada na Polícia Civil de Birigui. Um construtor civil, de 56 anos, afirma ter sido vítima de uma tentativa de homicídio durante um encontro com um cliente, na manhã de sábado (25), no bairro Novo Jardim Stabile.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi convidada, por meio de uma mensagem enviada pelo WhatsApp pela esposa do contratante, para uma reunião destinada a discutir supostos problemas na execução de um serviço. O encontro também contaria com a presença de outro profissional da obra, que não compareceu.

O construtor contou que, ao chegar ao imóvel, o cliente apareceu logo em seguida. Conforme o relato, assim que os dois entraram na residência, o portão foi fechado e as agressões começaram.