Um desentendimento envolvendo uma obra terminou com uma grave denúncia registrada na Polícia Civil de Birigui. Um construtor civil, de 56 anos, afirma ter sido vítima de uma tentativa de homicídio durante um encontro com um cliente, na manhã de sábado (25), no bairro Novo Jardim Stabile.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi convidada, por meio de uma mensagem enviada pelo WhatsApp pela esposa do contratante, para uma reunião destinada a discutir supostos problemas na execução de um serviço. O encontro também contaria com a presença de outro profissional da obra, que não compareceu.
O construtor contou que, ao chegar ao imóvel, o cliente apareceu logo em seguida. Conforme o relato, assim que os dois entraram na residência, o portão foi fechado e as agressões começaram.
A vítima afirmou que foi imobilizada com um golpe conhecido como "gravata" e, em seguida, passou a ser ameaçada. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria colocado o cano de uma arma de fogo na boca do construtor e acionado o gatilho, mas nenhum disparo ocorreu.
Na sequência, os dois entraram em luta corporal. O construtor relatou que voltou a ser dominado e que a arma teria sido apontada para sua cabeça enquanto continuava recebendo ameaças.
Segundo a denúncia, ele conseguiu escapar ao abrir o portão do imóvel com os pés, chamando a atenção de pessoas que passavam pela rua. Diante da movimentação, o suspeito teria deixado o local em um veículo Nissan Kicks.
Após fugir, o construtor procurou assistência jurídica e registrou a ocorrência na Polícia Civil.
O caso será investigado para apurar as circunstâncias da denúncia e a eventual prática dos crimes relatados. Até o momento, não há informações sobre prisão do investigado nem sobre manifestação de sua defesa.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.