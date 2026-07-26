Uma ação da equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) resultou na prisão de uma mulher de 20 anos que era considerada foragida da Justiça, na Rua Oliveira Salazar, no bairro Santana, em Araçatuba.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando identificaram a suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante a consulta aos bancos de dados policiais, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ela por condenação relacionada ao crime de tráfico de drogas.

Conforme a decisão judicial, a mulher deverá cumprir pena de 1 ano e 7 meses de reclusão. Após a confirmação da ordem de prisão, a condenada foi conduzida à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, onde teve a captura formalizada. Ela permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.